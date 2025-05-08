خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250508/خبير-السلطات-الأوكرانية-غير-مهتمة-باحتفال-النصر-لارتباطه-إيديولوجيا-بالطرف-النازي-المهزوم-1100317791.html
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
سبوتنيك عربي
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الذكرى الثمانين للنصر على النازية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T14:47+0000
2025-05-08T14:47+0000
راديو
حصاد الأسبوع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100314308_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4f5be461e12b664dc387cbcff4c5990f.png
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
سبوتنيك عربي
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
بدأ سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصرعلى النازية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "سبوتنيك"، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:وعن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراب بلاده من لحظة اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا، تابع عثمان:وعن أهمية اللقاء التاريخي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، عشية احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، أضاف عثمان لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100314308_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2790c601c008b257536744bcdd282ed3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصاد الأسبوع, аудио
حصاد الأسبوع, аудио

خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم

14:47 GMT 08.05.2025
راديو
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الذكرى الثمانين للنصر على النازية.
بدأ سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصرعلى النازية.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "سبوتنيك"، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:

مبادرة وقف إطلاق النار مهمة جدا للطرفين، ولا سيما أن الاحتفال بالنصر لا يقتصر فقط على روسيا، بل على جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بما في ذلك الجانب الأوكراني. من ناحية أخرى، موقف أوكرانيا غير واضح، فهي لم تعلن انضمامها للهدنة، لأن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة باحتفال النصر، فهي مرتبطة إيديولوجيا بالطرف الآخر النازي والفاشي، الذي تعرض للهزيمة قبل 80 عاما.

وعن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراب بلاده من لحظة اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا، تابع عثمان:

الجانب الأمريكي سعى أيضا للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن يستغرب موقف روسيا، التي بدأت بالعملية العسكرية كعملية ردع ولا تقبل إنهاءها إلا بضمانات حقيقية، أي اتفاق سلام مستدام وليس فقط تجميدا للصراع.

وعن أهمية اللقاء التاريخي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، عشية احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، أضاف عثمان لـ"سبوتنيك":

التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، مهم جدا، فإذا كان الجانب الروسي قد قدّم 26 مليون إنسان لتحرير البشرية وأوروبا الشرقية من نير النازية، فإن الشعب الصيني قدّم 20 مليون مواطن قضوا ضحايا الاعتداء الياباني، وبالتالي هذا الاجتماع بين الزعيمين الروسي والصيني، على هامش عيد النصر، يأتي لاستكمال التعاون الاستراتيجي والوقوف في وجه الفاشية ولبناء عالم متعدد الأقطاب.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала