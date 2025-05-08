https://sarabic.ae/20250508/خبير-السلطات-الأوكرانية-غير-مهتمة-باحتفال-النصر-لارتباطه-إيديولوجيا-بالطرف-النازي-المهزوم-1100317791.html
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
سبوتنيك عربي
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الذكرى الثمانين للنصر على النازية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T14:47+0000
2025-05-08T14:47+0000
2025-05-08T14:47+0000
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خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
سبوتنيك عربي
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
بدأ سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصرعلى النازية.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "سبوتنيك"، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:وعن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراب بلاده من لحظة اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا، تابع عثمان:وعن أهمية اللقاء التاريخي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، عشية احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، أضاف عثمان لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطه إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أهم موضوع ناقشناه في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع": بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الذكرى الثمانين للنصر على النازية.
بدأ سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى الثمانين للنصرعلى النازية.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "سبوتنيك"، الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان، قائلا:
مبادرة وقف إطلاق النار مهمة جدا للطرفين، ولا سيما أن الاحتفال بالنصر لا يقتصر فقط على روسيا، بل على جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بما في ذلك الجانب الأوكراني. من ناحية أخرى، موقف أوكرانيا غير واضح، فهي لم تعلن انضمامها للهدنة، لأن السلطات الأوكرانية الحالية غير مهتمة باحتفال النصر، فهي مرتبطة إيديولوجيا بالطرف الآخر النازي والفاشي، الذي تعرض للهزيمة قبل 80 عاما.
وعن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتراب بلاده من لحظة اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا، تابع عثمان:
الجانب الأمريكي سعى أيضا للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن يستغرب موقف روسيا، التي بدأت بالعملية العسكرية كعملية ردع ولا تقبل إنهاءها إلا بضمانات حقيقية، أي اتفاق سلام مستدام وليس فقط تجميدا للصراع.
وعن أهمية اللقاء التاريخي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، عشية احتفالات روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، أضاف عثمان لـ"سبوتنيك":
التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، مهم جدا، فإذا كان الجانب الروسي قد قدّم 26 مليون إنسان لتحرير البشرية وأوروبا الشرقية من نير النازية، فإن الشعب الصيني قدّم 20 مليون مواطن قضوا ضحايا الاعتداء الياباني، وبالتالي هذا الاجتماع بين الزعيمين الروسي والصيني، على هامش عيد النصر، يأتي لاستكمال التعاون الاستراتيجي والوقوف في وجه الفاشية ولبناء عالم متعدد الأقطاب.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...