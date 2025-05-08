دائرة سوداء غامضة تظهر فجأة في سماء أمريكا... فيديو
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالعلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ظاهرة غريبة في سماء بلدة بونر سبرينغر بولاية كانساس الأمريكية، حيث ظهرت دائرة سوداء ضخمة في الأفق، ما أثار دهشة السكان.
فرانكي كامرين، أحد سكان البلدة، وثّق المشهد بكاميرته، وأكد أنه لم يشاهد شيئا مماثلا طوال حياته، واصفًا اللحظة بأنها "غريبة وغير مألوفة".
من جهته، أوضح مركز "فوكس فوركاست" الأمريكي للأرصاد، أن هذه الظاهرة ناتجة عن "انفجار ما"، تسبب بتشكل دوامة هوائية سريعة، قامت بحبس الدخان داخلها على شكل حلقة دائرية في السماء.
📹رصد حلقة غريبة بالسماء في ولاية أمريكية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 8, 2025
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلقة ضخمة في سماء بلدة بونر سبرينغر الأمريكية، والتي أثارت ذهول السكان
ورصد فرانكي كامرين، أحد سكان ولاية كانساس حلقة غريبة بالسماء في الولاية، في ظاهرة غير مألوفة، مؤكدا أنه لم يشاهد شيئا… pic.twitter.com/jO5RlzBWui
الحدث حظي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات ومشاركات لصور ومقاطع للمشهد النادر.
وفي سياق متصل، تداول نشطاء على الإنترنت مقاطع مماثلة تم تصويرها في مدينة سياتل، بتاريخ 29 مارس/ آذار الماضي. وقد أوضحت هيئة الأرصاد الوطنية حينها أن الظاهرة لم تكن ناجمة عن أي سبب جوي، بل ارتبطت بعروض للدراجات النارية جرت بالقرب من ملعب "لومين فيلد"، وأسفرت عن تشكيل دخاني مشابه في السماء.