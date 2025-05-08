https://sarabic.ae/20250508/دولتان-عربيتان-تعلنان-انطلاق-شراكة-استثمارية-غير-مسبوقة-1100312662.html
دولتان عربيتان تعلنان انطلاق شراكة استثمارية غير مسبوقة
دولتان عربيتان تعلنان انطلاق شراكة استثمارية غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أعلنت الإمارات والبحرين أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين لحماية وتشجيع الاستثمار، دخلت حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T13:40+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان مشترك صادر عن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".ولفت البيان إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، جاء بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما نصّت عليه الاتفاقية.وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين"، مشيرًا إلى حرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين.وفيما يتعلق بالاتفاقية، أوضح البيان أنها "توفر إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن حماية الاستثمارات بصورة كاملة ويعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات".وتؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى التوقيعات والتوثيق الإلكتروني في كل من الإمارات والبحرين.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, الأخبار
دولتان عربيتان تعلنان انطلاق شراكة استثمارية غير مسبوقة
أعلنت الإمارات والبحرين أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين لحماية وتشجيع الاستثمار، دخلت حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس.
جاء ذلك وفقا لبيان مشترك صادر عن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
ولفت البيان إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، جاء بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقا لما نصّت عليه الاتفاقية.
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين"، مشيرًا إلى حرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري
بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين.
وفيما يتعلق بالاتفاقية، أوضح البيان أنها "توفر إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن حماية الاستثمارات بصورة كاملة ويعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات".
وتؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون
بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات والأمن السيبراني وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى التوقيعات والتوثيق الإلكتروني في كل من الإمارات والبحرين
.