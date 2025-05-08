https://sarabic.ae/20250508/كوريا-الديمقراطية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي-1100288510.html
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
سبوتنيك عربي
أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي وبحر اليابان. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T00:33+0000
2025-05-08T00:33+0000
2025-05-08T00:33+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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سيول – سبوتنيك. قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان".وأضافت أن "هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تعكف على تحليل مواصفات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية، بما في ذلك نوعها ومداها".ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية قولها: "يُعتقد أن الصاروخ الباليستي قصير المدى، وقد تم إطلاقه من وونسان".وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، في 10 مارس/آذار الماضي، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة الربيعية.
https://sarabic.ae/20250504/زعيم-كوريا-الديمقراطية-كيم-جونغ-أون-يتفقد-معمل-صناعة-الدبابات-الرئيسي-في-البلاد-1100142558.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الديمقراطية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الخميس، صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي وبحر اليابان.
سيول – سبوتنيك
. قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان".
وأضافت أن "هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تعكف على تحليل مواصفات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية، بما في ذلك نوعها ومداها".
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية قولها: "يُعتقد أن الصاروخ الباليستي قصير المدى، وقد تم إطلاقه من وونسان".
وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الديمقراطية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى
، في 10 مارس/آذار الماضي، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة الربيعية.