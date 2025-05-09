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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المواطنين الروس والعالم بالذكرى الثمانين لعيد النصر، مؤكدا أن روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T07:22+0000
2025-05-09T08:09+0000
روسيا
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال بوتين في مستهل كلمته التي ألقاها خلال بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية: "اليوم، نتحد جميعًا بمشاعر الفرح والحزن، والفخر والامتنان، والإعجاب بالجيل الذي سحق النازية على حساب ملايين الأرواح، وحقق الحرية والسلام للبشرية جمعاء، نحفظ بإخلاص ذكرى هذه الأحداث التاريخية للانتصار".وصرح بوتين أن "روسيا لن تسمح أبدا بتشويه سمعة المنتصرين الحقيقيين على النازية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا كلها تدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتفخر بقوتهم المعنوية.وقال بوتين إن يوم النصر هو العيد الرئيسي للشعب الروسي.وأوضح بوتين: "باعتبارنا ورثة المنتصرين، فإننا نحتفل بعيد التاسع من مايو باعتباره عيدنا، باعتباره العيد الأكثر أهمية للبلاد، وللأمة بأكملها، ولكل عائلة، ولكل واحد منا".وأكد الرئيس بوتين، أن الحقيقة والعدالة إلى جانب روسيا.وقال بوتين إن روسيا اليوم، موحدة بمشاعر الفخر بالجيل الذي سحق النازية.وأضاف بوتين أن روسيا ستقاتل ضد فظائع أتباع النازية دائما.وأكد بوتين أن "من واجب روسيا الدفاع عن شرف إنجاز الجيش الأحمر".وكشف بوتين أن الهزيمة الكاملة للنازية تحققت بفضل الجهود المشتركة للعديد من البلدان.وقال بوتين: "إن الهزيمة الكاملة لألمانيا النازية واليابان العسكرية وأتباعهما، في مناطق مختلفة من العالم تحققت، بفضل الجهود المشتركة للأمم المتحدة".واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه في موكب النصر بالكلمات التالية: "عيد سعيد، بوركتم بيوم النصر العظيم".
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موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية
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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, видео
روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, видео

بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية

07:22 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 08:09 GMT 09.05.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المواطنين الروس والعالم بالذكرى الثمانين لعيد النصر، مؤكدا أن روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية.
وقال بوتين في مستهل كلمته التي ألقاها خلال بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية: "اليوم، نتحد جميعًا بمشاعر الفرح والحزن، والفخر والامتنان، والإعجاب بالجيل الذي سحق النازية على حساب ملايين الأرواح، وحقق الحرية والسلام للبشرية جمعاء، نحفظ بإخلاص ذكرى هذه الأحداث التاريخية للانتصار".
© Ruptly
وصرح بوتين أن "روسيا لن تسمح أبدا بتشويه سمعة المنتصرين الحقيقيين على النازية".

وأضاف: "إننا نتذكر دروس الحرب العالمية الثانية، ولن نوافق أبدا على تحريف أحداثها، ومحاولات تبرير الجلادين، وتشويه صورة المنتصرين الحقيقيين".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا كلها تدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتفخر بقوتهم المعنوية.

إن الدولة والمجتمع والشعب بأسره، يدعمون المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، ونحن فخورون بشجاعتهم وعزيمتهم، تلك الروح القوية التي لم تجلب لنا سوى النصر دائما.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين إن يوم النصر هو العيد الرئيسي للشعب الروسي.
وأوضح بوتين: "باعتبارنا ورثة المنتصرين، فإننا نحتفل بعيد التاسع من مايو باعتباره عيدنا، باعتباره العيد الأكثر أهمية للبلاد، وللأمة بأكملها، ولكل عائلة، ولكل واحد منا".
وأكد الرئيس بوتين، أن الحقيقة والعدالة إلى جانب روسيا.
الحقيقة والعدالة إلى جانبنا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال بوتين إن روسيا اليوم، موحدة بمشاعر الفخر بالجيل الذي سحق النازية.
روسيا اليوم، موحدة بمشاعرالفرح والحزن، والفخر والامتنان، والإعجاب بالجيل الذي سحق النازية على حساب ملايين الأرواح، وحقق الحرية والسلام للبشرية جمعاء، نخلّد ذكرى هذه الأحداث التاريخية المنتصرة بكل إخلاص.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن روسيا ستقاتل ضد فظائع أتباع النازية دائما.

وتابع: "روسيا ستحارب الفظائع التي يرتكبها أنصار هذه الأفكار العدوانية والمدمرة (النازية)".

وأكد بوتين أن "من واجب روسيا الدفاع عن شرف إنجاز الجيش الأحمر".
وقال بوتين: "واجبنا هو الدفاع عن شرف جنود وقادة الجيش الأحمر، وهو الإنجاز العظيم لممثلي مختلف الجنسيات، الذين سيبقون إلى الأبد في تاريخ العالم كجنود روس".
وكشف بوتين أن الهزيمة الكاملة للنازية تحققت بفضل الجهود المشتركة للعديد من البلدان.
وقال بوتين: "إن الهزيمة الكاملة لألمانيا النازية واليابان العسكرية وأتباعهما، في مناطق مختلفة من العالم تحققت، بفضل الجهود المشتركة للأمم المتحدة".
واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه في موكب النصر بالكلمات التالية: "عيد سعيد، بوركتم بيوم النصر العظيم".
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