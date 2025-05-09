https://sarabic.ae/20250509/بوتين-مهنئا-بالذكرى-الـ80-للنصر-روسيا-ستبقى-سدا-منيعا-في-وجه-النازية-1100333414.html

بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية

بوتين مهنئا بالذكرى الـ80 للنصر: روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المواطنين الروس والعالم بالذكرى الثمانين لعيد النصر، مؤكدا أن روسيا ستبقى سدا منيعا في وجه النازية. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T07:22+0000

2025-05-09T07:22+0000

2025-05-09T08:09+0000

روسيا

الذكرى الثمانين للنصر

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وقال بوتين في مستهل كلمته التي ألقاها خلال بدء العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية: "اليوم، نتحد جميعًا بمشاعر الفرح والحزن، والفخر والامتنان، والإعجاب بالجيل الذي سحق النازية على حساب ملايين الأرواح، وحقق الحرية والسلام للبشرية جمعاء، نحفظ بإخلاص ذكرى هذه الأحداث التاريخية للانتصار".وصرح بوتين أن "روسيا لن تسمح أبدا بتشويه سمعة المنتصرين الحقيقيين على النازية".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا كلها تدعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة وتفخر بقوتهم المعنوية.وقال بوتين إن يوم النصر هو العيد الرئيسي للشعب الروسي.وأوضح بوتين: "باعتبارنا ورثة المنتصرين، فإننا نحتفل بعيد التاسع من مايو باعتباره عيدنا، باعتباره العيد الأكثر أهمية للبلاد، وللأمة بأكملها، ولكل عائلة، ولكل واحد منا".وأكد الرئيس بوتين، أن الحقيقة والعدالة إلى جانب روسيا.وقال بوتين إن روسيا اليوم، موحدة بمشاعر الفخر بالجيل الذي سحق النازية.وأضاف بوتين أن روسيا ستقاتل ضد فظائع أتباع النازية دائما.وأكد بوتين أن "من واجب روسيا الدفاع عن شرف إنجاز الجيش الأحمر".وكشف بوتين أن الهزيمة الكاملة للنازية تحققت بفضل الجهود المشتركة للعديد من البلدان.وقال بوتين: "إن الهزيمة الكاملة لألمانيا النازية واليابان العسكرية وأتباعهما، في مناطق مختلفة من العالم تحققت، بفضل الجهود المشتركة للأمم المتحدة".واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه في موكب النصر بالكلمات التالية: "عيد سعيد، بوركتم بيوم النصر العظيم".

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موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية سبوتنيك عربي موسكو... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية 2025-05-09T07:22+0000 true PT1S

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