https://sarabic.ae/20250510/صور-تخطف-القلوب-لإطلاق-الألعاب-النارية-احتفالا-بعيد-النصر-في-روسيا----1100370219.html
صور تخطف القلوب لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد النصر في روسيا
صور تخطف القلوب لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد النصر في روسيا
سبوتنيك عربي
احتفلت روسيا، أمس الجمعة، بالذكرى الثمانين للنصر على النازية بعرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بحضور زعماء من دول العالم، وتستمر الاحتفالات في روسيا في هذه... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T11:47+0000
2025-05-10T11:47+0000
2025-05-10T11:47+0000
صور
الذكرى الثمانين للنصر
روسيا
عيد النصر
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фото, صور, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, عيد النصر
фото, صور, الذكرى الثمانين للنصر, روسيا, عيد النصر
صور تخطف القلوب لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بعيد النصر في روسيا
احتفلت روسيا، أمس الجمعة، بالذكرى الثمانين للنصر على النازية بعرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بحضور زعماء من دول العالم، وتستمر الاحتفالات في روسيا في هذه المناسبة التاريخية، حيث تزينت سماء المدن الروسية بأضواء الألعاب النارية إحياء لهذه المناسبة التاريخية.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
مشاهد لعرض للألعاب النارية في موسكو احتفالا بيوم النصر. تحتفل روسيا بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
مشاهد لعرض للألعاب النارية في موسكو احتفالا بيوم النصر. تحتفل روسيا بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور
صورة ملتقطة لعرض للألعاب النارية في موسكو وفي المقدمة يظهر تمثال يجسد النصر الروسي.
صورة ملتقطة لعرض للألعاب النارية في موسكو وفي المقدمة يظهر تمثال يجسد النصر الروسي.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور
سكان موسكو يحتفلون بعد عرض الألعاب النارية الاحتفالية في موسكو تكريما ليوم النصر.
سكان موسكو يحتفلون بعد عرض الألعاب النارية الاحتفالية في موسكو تكريما ليوم النصر.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في نوفوروسيسك.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في نوفوروسيسك.
© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في فولغوغراد.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في فولغوغراد.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في تولا.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في تولا.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Mikhail Kireev / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ.
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سمولينسك.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سمولينسك.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في كراسنويارسك.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في كراسنويارسك.