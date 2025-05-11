https://sarabic.ae/20250511/أخفيت-لعقود-اكتشاف-أنفاق-سرية-تحت-مبنى-الكابيتول-الأمريكي-فيديو-1100398347.html
"أخفيت لعقود".. اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي.. فيديو
"أخفيت لعقود".. اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
كشف عضو الكونغرس الأمريكي توم مور، عن سر مُخبأ داخل مبنى الكابيتول الأمريكي قاعة لينكولن، واصفا إياها بـ"الممرات المخفية" التي ظلت مجهولة لعقود. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T10:30+0000
2025-05-11T10:30+0000
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وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، رفع مور لوحا من الأرضية ليظهر تحته سلم يؤدي إلى نفق قديم.وبحسب صحيفة " dailymotion" كانت هذه القاعة في السابق مكانًا هادئًا حيث كان الرئيس أبراهام لينكولن يقرأ بجانب المدفأة خلال فترة وجوده في مجلس النواب، وهي الآن تجذب الانتباه ليس فقط لسحرها التاريخي، بل أيضًا لما يختبئ تحتها.وأشار إلى أن بعض هذه الأنفاق قد يعود تاريخها إلى حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول.وقال مور: "هذه من الأشياء المثيرة في مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر. هناك العديد من الممرات السرية التي لا يعرفها الكثيرون".ولا يزال الغموض يحيط بالاستخدامات التاريخية الكاملة لهذه الأنفاق، مما يثير فضولا حول ما تخفيه تحت قلب العاصمة الأمريكية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, العالم
"أخفيت لعقود".. اكتشاف أنفاق سرية تحت مبنى الكابيتول الأمريكي.. فيديو
كشف عضو الكونغرس الأمريكي توم مور، عن سر مُخبأ داخل مبنى الكابيتول الأمريكي قاعة لينكولن، واصفا إياها بـ"الممرات المخفية" التي ظلت مجهولة لعقود.
وفي مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، رفع مور لوحا من الأرضية ليظهر تحته سلم يؤدي إلى نفق قديم.
وبحسب صحيفة " dailymotion" كانت هذه القاعة في السابق مكانًا هادئًا حيث كان الرئيس أبراهام لينكولن يقرأ بجانب المدفأة خلال فترة وجوده في مجلس النواب، وهي الآن تجذب الانتباه ليس فقط لسحرها التاريخي، بل أيضًا لما يختبئ تحتها.
يكشف مور عن لغزٍ خفيٍّ تحت ألواح الأرضية، داعيًا الزوار لاستكشاف أحد أكثر أسرار الكابيتول إثارةً للاهتمام وأقلها شهرة.
وأشار إلى أن بعض هذه الأنفاق قد يعود تاريخها إلى حرب 1812، عندما اجتاحت القوات البريطانية واشنطن وأحرقت مبنى الكابيتول.
وقال مور: "هذه من الأشياء المثيرة في مبنى الكابيتول، الذي بدأ بناؤه في القرن الثامن عشر. هناك العديد من الممرات السرية التي لا يعرفها الكثيرون".
وتستخدم هذه الأنفاق حاليا من قبل أعضاء الكونغرس للتنقل بين أجزاء المبنى، لكنها تظل منطقة محظورة على الزوار.
ولا يزال الغموض يحيط بالاستخدامات التاريخية الكاملة لهذه الأنفاق، مما يثير فضولا حول ما تخفيه تحت قلب العاصمة الأمريكية.