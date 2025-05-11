أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
© Photo / Unsplash/ Chris Christensenفيل
© Photo / Unsplash/ Chris Christensen
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تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لأنثى فيل أتلفت مقدمة شاحنة، بعد أن صدمت صغيرها على طريق سريع شمالي ماليزيا.
ويظهر المقطع المتداول الفيلة، وهي تقف بجانب الشاحنة، بعد أن ألحقت أضرارا بها، بينما لم يتعرض سائقها لأذى.
وقال مسؤول بالشرطة إن سائق الشاحنة لاحظ وجود فيل كبير على يمين الطريق، لكن فيلا صغيرا خرج فجأة من الغابة محاولا عبور الطريق، ولم يتمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، وفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد.
وتوفي الفيل الصغير في موقع الحادث، بينما أصيبت أمه بحالة من الهياج هاجمت على إثرها الشاحنة.
Mom Elephant Cry to her baby 💔— 🌸 Bubskyy 🌸 (@NyaiiBubu) May 11, 2025
Terekam kamera momen kecelakaan menyanyat hati saat Induk Gajah mencoba dorong truk demi menyelamatkan anaknya yang habis ketabr4k dan ada di bawah.
Sampai pagiii berganti hari dan ramai evakuasi, induk gajah tidak mau pergi ...
Kejadian di… pic.twitter.com/e0tixz7TxS