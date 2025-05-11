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التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لأنثى فيل أتلفت مقدمة شاحنة، بعد أن صدمت صغيرها على طريق سريع شمالي ماليزيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
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ويظهر المقطع المتداول الفيلة، وهي تقف بجانب الشاحنة، بعد أن ألحقت أضرارا بها، بينما لم يتعرض سائقها لأذى.وقال مسؤول بالشرطة إن سائق الشاحنة لاحظ وجود فيل كبير على يمين الطريق، لكن فيلا صغيرا خرج فجأة من الغابة محاولا عبور الطريق، ولم يتمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، وفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد.وتوفي الفيل الصغير في موقع الحادث، بينما أصيبت أمه بحالة من الهياج هاجمت على إثرها الشاحنة.
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نادي الفيديو, الأخبار
نادي الفيديو, الأخبار

أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو

11:47 GMT 11.05.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Christensenفيل
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Photo / Unsplash/ Chris Christensen
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لأنثى فيل أتلفت مقدمة شاحنة، بعد أن صدمت صغيرها على طريق سريع شمالي ماليزيا.
ويظهر المقطع المتداول الفيلة، وهي تقف بجانب الشاحنة، بعد أن ألحقت أضرارا بها، بينما لم يتعرض سائقها لأذى.
وقال مسؤول بالشرطة إن سائق الشاحنة لاحظ وجود فيل كبير على يمين الطريق، لكن فيلا صغيرا خرج فجأة من الغابة محاولا عبور الطريق، ولم يتمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، وفقا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية، اليوم الأحد.
وتوفي الفيل الصغير في موقع الحادث، بينما أصيبت أمه بحالة من الهياج هاجمت على إثرها الشاحنة.
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