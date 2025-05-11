https://sarabic.ae/20250511/الجزائر-تطالب-ما-لا-يقل-عن-15-دبلوماسيا-فرنسيا-بمغادرة-البلاد-فورا-1100412710.html

الجزائر تطالب ما لا يقل عن 15 دبلوماسيا فرنسيا بمغادرة البلاد فورا

الجزائر تطالب ما لا يقل عن 15 دبلوماسيا فرنسيا بمغادرة البلاد فورا

سبوتنيك عربي

طالبت الجزائر، اليوم الأحد، ما لا يقل عن 15 دبلوماسيا فرنسيا بمغادرة البلاد فورا، وذلك على خلفية "تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها". 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T20:14+0000

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وقالت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.. وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي".وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن "هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر".كانت فرنسا، قد أعلنت منتصف نيسان/أبريل الماضي، عن طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصليات الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي توجيه الاتهام إلى أحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته عدة قضايا أخرى أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.

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