https://sarabic.ae/20250511/بين-الحقيقة-والخيال-أول-سيارة-طائرة-تحلق-في-سماء-سلوفاكيا-فيديو-1100405304.html
بين الحقيقة والخيال... أول سيارة طائرة تحلق في سماء سلوفاكيا... فيديو
بين الحقيقة والخيال... أول سيارة طائرة تحلق في سماء سلوفاكيا... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة" Klein Vision" السلوفاكية عن الجيل الجديد من السيارات الطائرة "AirCar 2"، وذلك في إنجاز تقني مثير للدهشة. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T14:33+0000
2025-05-11T14:33+0000
2025-05-11T14:33+0000
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الجدير بالذكر أن السيارة تتحول إلى طائرة خلال 80 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها 250 كم/ساعة، بمدى طيران يصل إلى 1000 كم.مع العلم أن الشركة تخطط لإنتاج 100 وحدة سنويًا، بسعر يقارب 800 ألف يورو لكل سيارة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
بين الحقيقة والخيال... أول سيارة طائرة تحلق في سماء سلوفاكيا... فيديو
كشفت شركة" Klein Vision" السلوفاكية عن الجيل الجديد من السيارات الطائرة "AirCar 2"، وذلك في إنجاز تقني مثير للدهشة.
الجدير بالذكر أن السيارة تتحول إلى طائرة خلال 80 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها 250 كم/ساعة، بمدى طيران يصل إلى 1000 كم.
مع العلم أن الشركة تخطط لإنتاج 100 وحدة سنويًا، بسعر يقارب 800 ألف يورو لكل سيارة.