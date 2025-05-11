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حرائق مفاجئة تلتهم جبال "ربيعة" في اللاذقية غربي سوريا... فيديو
حرائق مفاجئة تلتهم جبال "ربيعة" في اللاذقية غربي سوريا... فيديو
سبوتنيك عربي
تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري جهودها للسيطرة على حرائق الغابات في منطقة ربيعة بريف اللاذقية، وتقوم الفرق بإحاطة الحرائق بالتبريد بالمياه لمنع... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:27+0000
2025-05-11T16:27+0000
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أخبار سوريا اليوم
حرائق غابات
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وأوضح الدفاع المدني السوري في بيان عبر قناته على "تلغرام" أن فرق الإطفاء استجابت لـ 5 حرائق في محافظة اللاذقية، حتى عصر اليوم الأحد، في الوقت الذي ما تزال الفرق تستجيب لحرائق الغابات في منطقة ربيعة بريف اللاذقية.وأكد الدفاع المدني السوري، ، أن فرق الإطفاء تواصل عمليات فتح الطرقات وخطوط نار جديدة لتشتيت الحريق وتسهيل السيطرة عليه، مع عمليات الإخماد والتبريد وسط ظروف صعبة بسبب اشتداد سرعة الرياح والدخان الكثيف.إلى ذلك، شبت مساء أمس السبت، حرائق في منطقة النقيب في ريف محافظة طرطوس وسط مناشدات من الأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي للتدخل الفوري قبل وصول النيران إلى بيوت السكان.
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العالم, أخبار سوريا اليوم, حرائق غابات
العالم, أخبار سوريا اليوم, حرائق غابات

حرائق مفاجئة تلتهم جبال "ربيعة" في اللاذقية غربي سوريا... فيديو

16:27 GMT 11.05.2025
© Photo / x.comحرائق الغابات في اللاذقية غربي سوريا
حرائق الغابات في اللاذقية غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري جهودها للسيطرة على حرائق الغابات في منطقة ربيعة بريف اللاذقية، وتقوم الفرق بإحاطة الحرائق بالتبريد بالمياه لمنع امتداد النيران لمساحات إضافية، في ظل غياب خطوط النار، ووعورة تضاريس المنطقة.
وأوضح الدفاع المدني السوري في بيان عبر قناته على "تلغرام" أن فرق الإطفاء استجابت لـ 5 حرائق في محافظة اللاذقية، حتى عصر اليوم الأحد، في الوقت الذي ما تزال الفرق تستجيب لحرائق الغابات في منطقة ربيعة بريف اللاذقية.

وأضاف، أن توسع النيران وامتدادها إلى مناطق جديدة جاء نتيجة سرعة الرياح، وعدم وجود خطوط نيران في الغابات.

وأكد الدفاع المدني السوري، ، أن فرق الإطفاء تواصل عمليات فتح الطرقات وخطوط نار جديدة لتشتيت الحريق وتسهيل السيطرة عليه، مع عمليات الإخماد والتبريد وسط ظروف صعبة بسبب اشتداد سرعة الرياح والدخان الكثيف.
إلى ذلك، شبت مساء أمس السبت، حرائق في منطقة النقيب في ريف محافظة طرطوس وسط مناشدات من الأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي للتدخل الفوري قبل وصول النيران إلى بيوت السكان.
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