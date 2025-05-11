https://sarabic.ae/20250511/مساعد-الرئيس-الروسي-الكرملين-سيعلن-عن-تشكيلة-الوفد-الروسي-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100388810.html
مساعد الرئيس الروسي: الكرملين سيعلن عن تشكيلة الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
مساعد الرئيس الروسي: الكرملين سيعلن عن تشكيلة الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T03:10+0000
2025-05-11T03:10+0000
2025-05-11T03:10+0000
يوري أوشاكوف
روسيا
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موسكو –سبوتنيك. وقال أوشاكوف في تصريحات صحافية ردًا على سؤال بشأن من سيقود الوفد الروسي في إسطنبول، "سيتم الإعلان عن ذلك"، مؤكدًا أن موسكو في انتظار رد كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في 15 مايو/ أيار في إسطنبول، قائلاً: "بالطبع نحن في انتظار الرد".وقال ردًا على سؤال عما إذا كانت المحادثات في إسطنبول ستُستأنف من حيث توقفت عام 2022: "مع مراعاة هذا الوضع، بالطبع. مع مراعاة الوضع الراهن".واليوم الأحد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي، عقب سلسلة من اللقاءات مع الزعماء الأجانب على هامش الاحتفال بعيد النصر: "أود أن أطلب من [الرئيس التركي] أن يوفر مثل هذه الفرصة لإجراء المفاوضات في تركيا، وآمل أن يؤكد رغبته في المساهمة في البحث عن السلام في أوكرانيا".وأكد بوتين على أن الحديث يدور حول استئناف المفاوضات المباشرة "دون شروط مسبقة، مضيفًا، "نقترح أن تبدأ المحادثات دون تأخير، يوم الخميس 15 مايو/ أيار، في إسطنبول، حيث عقدت في وقت سابق وتوقفت هناك".وتابع: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من التهديدات بالابتزاز والعقبات، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي، فقد جاء زعماء بعض الدول الأوروبية أيضًا إلى موسكو، وهم صربيا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك".وأوضح بوتين: "اسمحوا لي أن أكرر، نحن نفهم الضغوط الهائلة التي واجهوها. ولذلك فإننا نقدر بصدق شجاعتهم السياسية، وموقفهم الأخلاقي الثابت، وقرارهم بمشاركة العطلة معنا، لتكريم أبطال الحرب الوطنية العظمى، الحرب العالمية الثانية، الذين قاتلوا من أجل وطنهم الأصلي ومن أجل الخلاص من "الطاعون البني" في العالم أجمع، في البشرية جمعاء، دون أي مبالغة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتتوسط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.
https://sarabic.ae/20250511/مصدر-دبلوماسي-تركي-الموعد-الدقيق-للمحادثة-بين-أردوغان-وبوتين-غير-معروف-1100388107.html
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يوري أوشاكوف, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
يوري أوشاكوف, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مساعد الرئيس الروسي: الكرملين سيعلن عن تشكيلة الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، بأن الكرملين سوف يعلن عن تشكيلة الوفد الروسي لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
موسكو –سبوتنيك. وقال أوشاكوف في تصريحات صحافية ردًا على سؤال بشأن من سيقود الوفد الروسي في إسطنبول، "سيتم الإعلان عن ذلك"، مؤكدًا أن موسكو في انتظار رد كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في 15 مايو/ أيار في إسطنبول، قائلاً: "بالطبع نحن في انتظار الرد".
وأضاف: "اقترحنا الآن يوم الخميس 15 مايو/ أيار، ونحن مستعدون للبدء في الصباح الباكر. سنعلن في الأيام المقبلة عن هوية رئيس الوفد الروسي"، متابعًا: "لقد قُدِّم الآن اقتراحٌ لإجراء مفاوضات دون شروط. علينا أن نبدأ المفاوضات. الأمر بسيطٌ للغاية، إذا أراد الناس ذلك بالطبع".
وقال ردًا على سؤال عما إذا كانت المحادثات في إسطنبول ستُستأنف من حيث توقفت عام 2022: "مع مراعاة هذا الوضع، بالطبع. مع مراعاة الوضع الراهن".
واليوم الأحد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي، عقب سلسلة من اللقاءات مع الزعماء الأجانب على هامش الاحتفال بعيد النصر: "أود أن أطلب من [الرئيس التركي] أن يوفر مثل هذه الفرصة لإجراء المفاوضات في تركيا، وآمل أن يؤكد رغبته في المساهمة في البحث عن السلام في أوكرانيا".
وأضاف بوتين: "لم نرفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني. اسمحوا لي أن أذكركم بأننا لم نكن من قطع المفاوضات في عام 2022. وفي هذا الصدد، وعلى الرغم من كل شيء، نقترح أن تستأنف سلطات كييف المفاوضات التي قطعتها في نهاية عام 2022".
وأكد بوتين على أن الحديث يدور حول استئناف المفاوضات المباشرة "دون شروط مسبقة، مضيفًا، "نقترح أن تبدأ المحادثات دون تأخير، يوم الخميس 15 مايو/ أيار، في إسطنبول، حيث عقدت في وقت سابق وتوقفت هناك".
وتابع: "أود أن أشير إلى أنه على الرغم من التهديدات بالابتزاز والعقبات
، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي، فقد جاء زعماء بعض الدول الأوروبية أيضًا إلى موسكو، وهم صربيا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك".
وأوضح بوتين: "اسمحوا لي أن أكرر، نحن نفهم الضغوط الهائلة التي واجهوها. ولذلك فإننا نقدر بصدق شجاعتهم السياسية، وموقفهم الأخلاقي الثابت، وقرارهم بمشاركة العطلة معنا، لتكريم أبطال الحرب الوطنية العظمى، الحرب العالمية الثانية، الذين قاتلوا من أجل وطنهم الأصلي ومن أجل الخلاص من "الطاعون البني" في العالم أجمع، في البشرية جمعاء، دون أي مبالغة".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن موسكو دعمت على الفور فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتوسط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار أُجريت محادثات روسية أميركية رفيعة المستوى في الرياض، في 18 فبراير/شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات.