https://sarabic.ae/20250513/الرئيس-التونسي-لا-مجال-للتفريط-في-الخطوط-الجوية-التونسية-1100482394.html
الرئيس التونسي: لا مجال للتفريط في الخطوط الجوية التونسية
الرئيس التونسي: لا مجال للتفريط في الخطوط الجوية التونسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن قطاع النقل العام في البلاد يحتاج لإعادة بناء لتخفيف المعاناة عن المواطنين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:06+0000
2025-05-13T12:06+0000
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جاء ذلك خلال استقباله وزير النقل رشيد عامري، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تناول بحث سبل إعادة بناء قطاع النقل الحكومي، الذي سيتم دعمه بعدد من الحافلات، التي ستسهم في حل الأزمة.وقال الرئيس التونسي إنه "يجب تذليل جميع العقبات التي تسمح بوصول الحافلات إلى البلاد في أقرب وقت ممكن".كما شدد سعيد على أنه لن يتم نقل مطار تونس قرطاج الدولي، مضيفًا: "مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لن تكون موضوعًا للبيع".وختم الرئيس التونسي: "ستكون شركة الخطوط التونسية رمزًا للفخر لدى التونسيين وستقدم خدماتها في الجو والأرض".
https://sarabic.ae/20220211/لتخيف-الأزمة-المالية-الخطوط-التونسية-تعتزم-تسريح-نحو-ألف-موظف-1058346050.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد
الرئيس التونسي: لا مجال للتفريط في الخطوط الجوية التونسية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، بأن قطاع النقل العام في البلاد يحتاج لإعادة بناء لتخفيف المعاناة عن المواطنين، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل.
جاء ذلك خلال استقباله وزير النقل رشيد عامري، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تناول بحث سبل إعادة بناء قطاع النقل الحكومي، الذي سيتم دعمه بعدد من الحافلات،
التي ستسهم في حل الأزمة.
11 فبراير 2022, 07:41 GMT
وقال الرئيس التونسي إنه "يجب تذليل جميع العقبات التي تسمح بوصول الحافلات إلى البلاد في أقرب وقت ممكن".
وحول الوضع داخل شركة الخطوط الجوية التونسية والاضطرابات، التي حدثت في مواعيد الإقلاع والوصول خلال الأيام الأخيرة، قال الرئيس قيس سعيد، إنه "يجب أن تستعيد هذه المنشأة بريقها"، مؤكدًا أنه "لا مجال للتفريط فيها".
كما شدد سعيد على أنه لن يتم نقل مطار تونس قرطاج الدولي، مضيفًا: "مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية لن تكون موضوعًا للبيع".
وختم الرئيس التونسي
: "ستكون شركة الخطوط التونسية رمزًا للفخر لدى التونسيين وستقدم خدماتها في الجو والأرض".