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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
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بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديو
بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديو
سبوتنيك عربي
استهلت مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم القهوة السعودية، وفقا للتقاليد... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T08:16+0000
2025-05-13T08:16+0000
السعودية
ترامب
زيارة
نادي الفيديو
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ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر ترامب وهو جالس إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قاعة الشرف في مطار الملك خالد الدولي، حيث تم تقديم القهوة السعودية إلى ترامب الذي حرص على احتسائها باعتبارها تقليدا أصيلا في المملكة السعودية.وكان وصل ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.وتعتبر الزيارة أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
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السعودية, ترامب, زيارة, نادي الفيديو
السعودية, ترامب, زيارة, نادي الفيديو

بالقهوة السعودية... مراسم استقبال خاصة لترامب في الرياض.. فيديو

08:16 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية
 ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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استهلت مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بتقديم القهوة السعودية، وفقا للتقاليد الرسمية الأصيلة في المملكة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو يظهر ترامب وهو جالس إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قاعة الشرف في مطار الملك خالد الدولي، حيث تم تقديم القهوة السعودية إلى ترامب الذي حرص على احتسائها باعتبارها تقليدا أصيلا في المملكة السعودية.
وكان وصل ترامب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
وتعتبر الزيارة أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
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