تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟

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ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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https://sarabic.ae/20250513/تصويت-برأيك-لماذا-تأتي-جولة-ترامب-الخارجية-الأولى-إلى-دول-خليجية؟-1100463752.html
تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:36+0000
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ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".برأيك... لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟تصويت... برأيك ما سبب إلغاء الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين بعد فترة من التصعيد؟تصويت... برأيك هل تستجيب كييف للاقتراح الروسي بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة؟
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تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟

07:36 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
برأيك... لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
عدد الأصوات1
تصويت... برأيك ما سبب إلغاء الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين بعد فترة من التصعيد؟
تصويت... برأيك هل تستجيب كييف للاقتراح الروسي بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة؟
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