https://sarabic.ae/20250513/تصويت-برأيك-لماذا-تأتي-جولة-ترامب-الخارجية-الأولى-إلى-دول-خليجية؟-1100463752.html
تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:36+0000
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2025-05-13T07:36+0000
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ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".برأيك... لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟تصويت... برأيك ما سبب إلغاء الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين بعد فترة من التصعيد؟تصويت... برأيك هل تستجيب كييف للاقتراح الروسي بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة؟
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استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة، ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".
برأيك... لماذا تأتي جولة ترامب الخارجية الأولى إلى دول خليجية؟