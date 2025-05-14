"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، محاضرة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو".
وركّزت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وقدمت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وقدّمت مهنا، عرضًا حول طرق استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهة واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، بالإضافة إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات.
وبدروه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وشرح سليمان، خلال العرض، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
1/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
2/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
3/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
4/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
5/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
6/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
7/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
8/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
1/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
2/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
3/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
4/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
5/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
6/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
7/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
8/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
وقدّم الصحفيون المشاركون، خلال أعمال الورشة، خلاصة تجربتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم الإعلامية، وشاركوا آراءهم حول جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، مؤكدين عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الكثير من المهام التي تحتاج إلى التدخل البشري.
واختتم اللقاء بتجربة بعض الأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي، بمشاركة فريق الصحفيين الذين قدموا آراءهم بهذه التطبيقات والأمثلة في أجواء من التفاعل والنقاش حول الاستخدام وطرق استثمار هذه الأدوات.