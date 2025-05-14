https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-العرب--1100526791.html

"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب

"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب

سبوتنيك عربي

نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، محاضرة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T12:14+0000

2025-05-14T12:14+0000

2025-05-14T12:14+0000

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وركّزت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.وقدمت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء.وقدّم الصحفيون المشاركون، خلال أعمال الورشة، خلاصة تجربتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم الإعلامية، وشاركوا آراءهم حول جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، مؤكدين عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الكثير من المهام التي تحتاج إلى التدخل البشري. واختتم اللقاء بتجربة بعض الأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي، بمشاركة فريق الصحفيين الذين قدموا آراءهم بهذه التطبيقات والأمثلة في أجواء من التفاعل والنقاش حول الاستخدام وطرق استثمار هذه الأدوات.

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روسيا, العالم العربي, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي