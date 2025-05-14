"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/سبوتنيك-تنظم-محاضرة-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-بمشاركة-عدد-من-الصحفيين-العرب--1100526791.html
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك عربي
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، محاضرة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T12:14+0000
2025-05-14T12:14+0000
روسيا
العالم العربي
إعلام
وسائل إعلام
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100520188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fbdccb44132325fb6d58a1864333c6d.jpg
وركّزت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.وقدمت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء.وقدّم الصحفيون المشاركون، خلال أعمال الورشة، خلاصة تجربتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم الإعلامية، وشاركوا آراءهم حول جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، مؤكدين عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الكثير من المهام التي تحتاج إلى التدخل البشري. واختتم اللقاء بتجربة بعض الأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي، بمشاركة فريق الصحفيين الذين قدموا آراءهم بهذه التطبيقات والأمثلة في أجواء من التفاعل والنقاش حول الاستخدام وطرق استثمار هذه الأدوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100520188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_58be0e0f376c1cce859de593f29fdbb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, العالم العربي, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي

"سبوتنيك" تنظم محاضرة حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب

12:14 GMT 14.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، محاضرة وورشة عمل حول أساليب استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه العمل الإعلامي عند استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين من دول عربية عدة، وذلك في إطار مشروع "سبوتنيك برو".
وركّزت الجلسة التي حملت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الاستخدام والتحديات"، على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وقدمت القائمة بأعمال مديرة القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، كارينا مهنا، لمحة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov

وقدّمت مهنا، عرضًا حول طرق استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهة واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، بالإضافة إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات.

وبدروه، قدّم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء وإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov

وشرح سليمان، خلال العرض، طرق استخدام عدد من الأدوات وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقدة هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.

© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء.
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
© Sputnik . Vitaliy Belousov"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
سبوتنيك تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
1/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
2/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
3/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
4/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
5/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
6/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
7/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
8/8
© Sputnik . Vitaliy Belousov
"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بمشاركة عدد من الصحفيين العرب
وقدّم الصحفيون المشاركون، خلال أعمال الورشة، خلاصة تجربتهم في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم الإعلامية، وشاركوا آراءهم حول جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، مؤكدين عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الكثير من المهام التي تحتاج إلى التدخل البشري.
واختتم اللقاء بتجربة بعض الأمثلة على استخدام الذكاء الاصطناعي، بمشاركة فريق الصحفيين الذين قدموا آراءهم بهذه التطبيقات والأمثلة في أجواء من التفاعل والنقاش حول الاستخدام وطرق استثمار هذه الأدوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала