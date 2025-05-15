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https://sarabic.ae/20250515/الميزاني-شهادات-الحلال-بوابة-المنتجات-الروسية-إلى-أسواق-الخليج-1100570914.html
الميزاني: شهادات الحلال بوابة المنتجات الروسية إلى أسواق الخليج
الميزاني: شهادات الحلال بوابة المنتجات الروسية إلى أسواق الخليج
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون الخليجي متعب الميزاني، "أهمية استيراد المنتجات الحلال من روسيا إلى الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T13:35+0000
2025-05-15T13:35+0000
مجلس التعاون الخليجي
الحلال
روسيا
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وفي حديث لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي، المقام في المملكة العربية السعودية، أشار الميزاني إلى "توقيع اتفاقية مع مركز الاعتماد الروسي، تمكّن من اعتماد الجهات المصدرة لشهادات الحلال".وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، إذ اعتمدنا الكثير من الجهات المصدرة لشهادات الحلال في روسيا، وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات لتبادل المعلومات والأفكار لبناء المنظومات والتعاون المشترك بين الدول الخليجية وروسيا فيما يتعلق بالمنتجات الحلال".
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مجلس التعاون الخليجي, الحلال, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
مجلس التعاون الخليجي, الحلال, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

الميزاني: شهادات الحلال بوابة المنتجات الروسية إلى أسواق الخليج

13:35 GMT 15.05.2025
© Sputnikالمدير العام لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون الخليجي متعب الميزاني
المدير العام لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون الخليجي متعب الميزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik
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أكد المدير العام لمركز الاعتماد لدول مجلس التعاون الخليجي متعب الميزاني، "أهمية استيراد المنتجات الحلال من روسيا إلى الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي".
وفي حديث لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي روسيا والعالم الإسلامي، المقام في المملكة العربية السعودية، أشار الميزاني إلى "توقيع اتفاقية مع مركز الاعتماد الروسي، تمكّن من اعتماد الجهات المصدرة لشهادات الحلال".

وأضاف: "هذه الجهات كثيرة وهي تعمل وفق اَليات مختلفة ونحن نريد توحيد المقاييس والتجارب والمواصفات للوصول إلى توافق بين الممارسات في دول التعاون الخليجي وبين الممارسات الروسية تمهيدا لانسيابية السلع بين الجانبين".

وشدد الميزاني على "حاجة سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى المنتجات الروسية التي تتمتع بجودة عالية وتحظى بإقبال كبير من المستهلك الخليجي، لكن حصول الشركات المنتجة على شهادة الحلال المرافقة للمواصفات المتبعة في الدول العربية والإسلامية".

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، إذ اعتمدنا الكثير من الجهات المصدرة لشهادات الحلال في روسيا، وتم توقيع الكثير من الاتفاقيات لتبادل المعلومات والأفكار لبناء المنظومات والتعاون المشترك بين الدول الخليجية وروسيا فيما يتعلق بالمنتجات الحلال".
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