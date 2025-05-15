https://sarabic.ae/20250515/ترقب-وانتظار-لبدء-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول--1100564093.html
ترقب وانتظار لبدء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
ترقب وانتظار لبدء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
سبوتنيك عربي
يواكب فريق "سبوتنيك" أجواء الترقب والانتظار في إسطنبول قبيل بدء المحادثات الروسية الأوكرانية المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية، وقد اختار... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T11:09+0000
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фото, صور, إسطنبول, روسيا, أخبار أوكرانيا
фото, صور, إسطنبول, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترقب وانتظار لبدء المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول 11:09 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 15.05.2025)
يواكب فريق "سبوتنيك" أجواء الترقب والانتظار في إسطنبول قبيل بدء المحادثات الروسية الأوكرانية المقرر أن تبدأ اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية، وقد اختار لكم الفريق مجموعة من الصور التي تعكس أجواء الترقب عند مدخل قصر دولما بهجة الذي سيحتضن هذه المحادثات.
صحفيون ينتظرون في فندق شانغريلا البوسفور في إسطنبول.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور
صحفيون مع معدات التصوير يقفون عند مدخل قصر دولما بهجة، بانتظار بدء المحادثات.
صحفيون مع معدات التصوير يقفون عند مدخل قصر دولما بهجة، بانتظار بدء المحادثات.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
ضباط من جهاز الشرطة يقومون بدورية عند مدخل قصر دولما بهجة في إسطنبول، قبيل بدء المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
ضباط من جهاز الشرطة يقومون بدورية عند مدخل قصر دولما بهجة في إسطنبول، قبيل بدء المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تعكس أجواء الترقب والانتظار من أمام متحف قصر دولما بهجة.
صورة تعكس أجواء الترقب والانتظار من أمام متحف قصر دولما بهجة.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
ضابطان شرطة يقفان عند مدخل قصر دولما بهجة في إسطنبول قبيل انطلاق المحادثات.
ضابطان شرطة يقفان عند مدخل قصر دولما بهجة في إسطنبول قبيل انطلاق المحادثات.
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور
صورة أخرى توثق استعداد الصحفيين أمام قصر دولما بهجة، للتغطية الإعلامية فور بدء المحادثات.
صورة أخرى توثق استعداد الصحفيين أمام قصر دولما بهجة، للتغطية الإعلامية فور بدء المحادثات.