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لحظة دخول طائرة ترامب أجواء دبي ومقاتلات "إف-16" إماراتية ترافقها... فيديو
لحظة دخول طائرة ترامب أجواء دبي ومقاتلات "إف-16" إماراتية ترافقها... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارة الاتصالات في البيت الأبيض، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمرافقة طائرات "إف-16" إماراتية... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T13:27+0000
2025-05-15T13:35+0000
دونالد ترامب
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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نادي الفيديو
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وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "طائرات "إف-16" إماراتية ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية شرفيا لدى وصولها إلى أبو ظبي".كما نشر مساعد الرئيس ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، مقطع فيديو يظهر المنظر من فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي، أثناء التوجه إلى العاصمة أبوظبي.ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، مقطعا مصورا من استقبال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لترامب، فور وصوله إلى أبو ظبي.ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى حضوره مأدبة عشاء رسمية فور وصوله إلى أبوظبي.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، تلاها قطر.
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دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
دونالد ترامب, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو

لحظة دخول طائرة ترامب أجواء دبي ومقاتلات "إف-16" إماراتية ترافقها... فيديو

13:27 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Alexandr Kovalov / الانتقال إلى بنك الصور طائرات "إف- 16"
 طائرات إف- 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
طائرات "إف- 16"
© Sputnik . Alexandr Kovalov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارة الاتصالات في البيت الأبيض، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمرافقة طائرات "إف-16" إماراتية طائرة الرئاسة الأمريكية، فور دخولها المجال الجوي الإماراتي قادمة من قطر.
وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "طائرات "إف-16" إماراتية ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية شرفيا لدى وصولها إلى أبو ظبي".
كما نشر مساعد الرئيس ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، مقطع فيديو يظهر المنظر من فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي، أثناء التوجه إلى العاصمة أبوظبي.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، مقطعا مصورا من استقبال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لترامب، فور وصوله إلى أبو ظبي.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى حضوره مأدبة عشاء رسمية فور وصوله إلى أبوظبي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، تلاها قطر.
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