لحظة دخول طائرة ترامب أجواء دبي ومقاتلات "إف-16" إماراتية ترافقها... فيديو
13:27 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 13:35 GMT 15.05.2025)
طائرات "إف- 16"
© Sputnik . Alexandr Kovalov/
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نشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارة الاتصالات في البيت الأبيض، اليوم الخميس، مقطعا مصورا لمرافقة طائرات "إف-16" إماراتية طائرة الرئاسة الأمريكية، فور دخولها المجال الجوي الإماراتي قادمة من قطر.
وكتبت مارتن مع الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "طائرات "إف-16" إماراتية ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية شرفيا لدى وصولها إلى أبو ظبي".
Emirati F-16s and Mirages providing honorary escort for Air Force One into Abu Dhabi! 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/syycRORxIL— Margo Martin (@MargoMartin47) May 15, 2025
كما نشر مساعد الرئيس ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، مقطع فيديو يظهر المنظر من فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي، أثناء التوجه إلى العاصمة أبوظبي.
THANK YOU, UAE🇦🇪POTUS will see you soon🇺🇸🦅 https://t.co/hsAyvD2HBO pic.twitter.com/rxGdZx0A7G— Dan Scavino (@Scavino47) May 15, 2025
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، مقطعا مصورا من استقبال الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لترامب، فور وصوله إلى أبو ظبي.
#رئيس_الدولة في مقدمة مستقبلي #الرئيس_الأميركي لدى وصوله الى أبوظبي— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 15, 2025
#الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#فيديو_وام pic.twitter.com/ioUL5B0xLS
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جامع الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى حضوره مأدبة عشاء رسمية فور وصوله إلى أبوظبي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هي آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، بعد أن زار المملكة العربية السعودية في البداية، تلاها قطر.