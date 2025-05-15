صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
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ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
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صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم
صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم
سبوتنيك عربي
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم

13:58 GMT 15.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم.
© Getty Images / Los Angeles Times /Mel Melcon

كاتي شولتز وزوجها جيمس دين هيلي، المالكان والمشرفان على متحف الموت في هوليوود بوليفارد، الولايات المتحدة.

كاتي شولتز وزوجها جيمس دين هيلي، المالكان والمشرفان على متحف الموت في هوليوود بوليفارد، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Los Angeles Times /Mel Melcon

كاتي شولتز وزوجها جيمس دين هيلي، المالكان والمشرفان على متحف الموت في هوليوود بوليفارد، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Ben Girardi / Aurora Photos

متحف تحت الماء يحتوي على أياد حجرية لجذب الأسماك قبالة ساحل كانكون، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك.

متحف تحت الماء يحتوي على أياد حجرية لجذب الأسماك قبالة ساحل كانكون، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Ben Girardi / Aurora Photos

متحف تحت الماء يحتوي على أياد حجرية لجذب الأسماك قبالة ساحل كانكون، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك.

CC BY-SA 4.0 / APK / Animal penises on display at the Icelandic Phallological Museum in Reykjavik, Iceland (cropped photo)

صورة لبقايا أعضاء حيوانات معروضة في متحف في ريكيافيك، أيسلندا.

صورة لبقايا أعضاء حيوانات معروضة في متحف في ريكيافيك، أيسلندا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / APK / Animal penises on display at the Icelandic Phallological Museum in Reykjavik, Iceland (cropped photo)

صورة لبقايا أعضاء حيوانات معروضة في متحف في ريكيافيك، أيسلندا.

CC BY-SA 3.0 / Sgerbic / Mice on toast and mice pie

فئران على خبز محمص وفطيرة فئران في متحف تكنولوجيا العصر الجوراسي، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

فئران على خبز محمص وفطيرة فئران في متحف تكنولوجيا العصر الجوراسي، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Sgerbic / Mice on toast and mice pie

فئران على خبز محمص وفطيرة فئران في متحف تكنولوجيا العصر الجوراسي، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Pongmanat Tasiri

صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف "كاب نودلز"، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان.

صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف &quot;كاب نودلز&quot;، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / SOPA Images/LightRocket/Pongmanat Tasiri

صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف "كاب نودلز"، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان.

CC BY-SA 2.0 / Rob Koopman / Dissection of a deer during the 2nd Leiden Museum Night

تشريح غزال في المسرح التشريحي بمتحف بورهاف في لايدن.

تشريح غزال في المسرح التشريحي بمتحف بورهاف في لايدن. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 2.0 / Rob Koopman / Dissection of a deer during the 2nd Leiden Museum Night

تشريح غزال في المسرح التشريحي بمتحف بورهاف في لايدن.

CC BY-SA 3.0 / Traumrune / Musée des égouts, Paris

متحف المجاري في باريس، فرنسا.

متحف المجاري في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 3.0 / Traumrune / Musée des égouts, Paris

متحف المجاري في باريس، فرنسا.

CC BY-SA 2.0 / Christian Bickel / Devil pants in the Magic Museum of Bolungarvík

بنطال الشيطان في متحف بولونغارفيك للسحر والشعوذة في أيسلندا. ووفقًا لكتاب سحر قديم، يجلب هذا البنطال الثروة.

بنطال الشيطان في متحف بولونغارفيك للسحر والشعوذة في أيسلندا. ووفقًا لكتاب سحر قديم، يجلب هذا البنطال الثروة. - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 2.0 / Christian Bickel / Devil pants in the Magic Museum of Bolungarvík

بنطال الشيطان في متحف بولونغارفيك للسحر والشعوذة في أيسلندا. ووفقًا لكتاب سحر قديم، يجلب هذا البنطال الثروة.

© AP Photo / Visar Kryeziu

زائرة تنظر إلى فستان زفاف معروض في متحف العلاقات المحطمة في بريشتينا، كوسوفو.

زائرة تنظر إلى فستان زفاف معروض في متحف العلاقات المحطمة في بريشتينا، كوسوفو. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Visar Kryeziu

زائرة تنظر إلى فستان زفاف معروض في متحف العلاقات المحطمة في بريشتينا، كوسوفو.

CC BY-SA 2.0 / Laika ac / Meguro Parasitological Museum

متحف ميغورو للطفيليات في طوكيو، اليابان

متحف ميغورو للطفيليات في طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 2.0 / Laika ac / Meguro Parasitological Museum

متحف ميغورو للطفيليات في طوكيو، اليابان

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