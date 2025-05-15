صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم

كاتي شولتز وزوجها جيمس دين هيلي، المالكان والمشرفان على متحف الموت في هوليوود بوليفارد، الولايات المتحدة.
كاتي شولتز وزوجها جيمس دين هيلي، المالكان والمشرفان على متحف الموت في هوليوود بوليفارد، الولايات المتحدة.
متحف تحت الماء يحتوي على أياد حجرية لجذب الأسماك قبالة ساحل كانكون، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك.
متحف تحت الماء يحتوي على أياد حجرية لجذب الأسماك قبالة ساحل كانكون، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك.
صورة لبقايا أعضاء حيوانات معروضة في متحف في ريكيافيك، أيسلندا.
صورة لبقايا أعضاء حيوانات معروضة في متحف في ريكيافيك، أيسلندا.
فئران على خبز محمص وفطيرة فئران في متحف تكنولوجيا العصر الجوراسي، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
فئران على خبز محمص وفطيرة فئران في متحف تكنولوجيا العصر الجوراسي، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف "كاب نودلز"، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان.
صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف "كاب نودلز"، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان.
تشريح غزال في المسرح التشريحي بمتحف بورهاف في لايدن.
تشريح غزال في المسرح التشريحي بمتحف بورهاف في لايدن.
متحف المجاري في باريس، فرنسا.
بنطال الشيطان في متحف بولونغارفيك للسحر والشعوذة في أيسلندا. ووفقًا لكتاب سحر قديم، يجلب هذا البنطال الثروة.
بنطال الشيطان في متحف بولونغارفيك للسحر والشعوذة في أيسلندا. ووفقًا لكتاب سحر قديم، يجلب هذا البنطال الثروة.
زائرة تنظر إلى فستان زفاف معروض في متحف العلاقات المحطمة في بريشتينا، كوسوفو.
زائرة تنظر إلى فستان زفاف معروض في متحف العلاقات المحطمة في بريشتينا، كوسوفو.
متحف ميغورو للطفيليات في طوكيو، اليابان