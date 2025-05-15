صور لـ10 من أغرب المتاحف في العالم

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صورة تظهر كيفية إنتاج النودلز في متحف "كاب نودلز"، ويظهر المتحف تاريخ النودلز سريعة التحضير وللمتحف فرعان، أحدهما في أوساكا والآخر في يوكوهاما، اليابان.