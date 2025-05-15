https://sarabic.ae/20250515/77-عاما-على-النكبة-الفلسطينيون-يواصلون-النضال-1100576836.html
77 عاما على النكبة... الفلسطينيون يواصلون النضال
77 عاما على النكبة... الفلسطينيون يواصلون النضال
سبوتنيك عربي
تمر، اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T14:50+0000
2025-05-15T14:50+0000
2025-05-15T14:50+0000
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77 عاما على النكبة... الفلسطينيون يواصلون النضال
تمر، اليوم 15 مايو/أيار، الذكرى السابعة والسبعين لنكبة 1948، ويشير مصطلح النكبة إلى الكارثة التي حاقت بفلسطين بعدما أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على الأراضي الفلسطينية، وبدء جماعات يهودية مسلحة في السيطرة على البلاد.