أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة

عربي
فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/أطفال-مخيم-برج-البراجنة-بمسيرة-رمزية-تضامنا-مع-أطفال-غزة---1100627854.html
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة
سبوتنيك عربي
إحياء للذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة، نظّم أطفال مخيم برج البراجنة في لبنان، مسيرة رمزية تضامنا مع أطفال القطاع، تخللها سوق خيري... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:32+0000
2025-05-16T13:51+0000
قطاع غزة
النكبة الفلسطينية
مخيم برج البراجنة
لبنان
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bb19abf48f80d505b1c0aaa6deb51fd.jpg
قطاع غزة
مخيم برج البراجنة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624755_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58c6a121d6b55079f87652e406d3d204.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, النكبة الفلسطينية, مخيم برج البراجنة, لبنان, صور, фото
قطاع غزة, النكبة الفلسطينية, مخيم برج البراجنة, لبنان, صور, фото

أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة

13:32 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 13:51 GMT 16.05.2025)
تابعنا عبر
حصري
إحياء للذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة، نظّم أطفال مخيم برج البراجنة في لبنان، مسيرة رمزية تضامنا مع أطفال القطاع، تخللها سوق خيري يعود ريعه لدعم صمود الأهالي. ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج يؤكد التمسك بالقضية الفلسطينية وحق العودة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

طفلان يكتبان على وجوهما اسم فلسطين ويرتديان الزي الفلسطيني التقليدي.

طفلان يكتبان على وجوهما اسم فلسطين ويرتديان الزي الفلسطيني التقليدي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

طفلان يكتبان على وجوهما اسم فلسطين ويرتديان الزي الفلسطيني التقليدي.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

المشاركون يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتة لدعم أطفال غزة.

المشاركون يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتة لدعم أطفال غزة. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

المشاركون يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتة لدعم أطفال غزة.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أثناء فعاليات المسيرة الرمزية تضامنا مع أطفال غزة.

أثناء فعاليات المسيرة الرمزية تضامنا مع أطفال غزة. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أثناء فعاليات المسيرة الرمزية تضامنا مع أطفال غزة.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يحملون لافتات تدعو لحماية أطفال غزة.

أطفال يحملون لافتات تدعو لحماية أطفال غزة. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يحملون لافتات تدعو لحماية أطفال غزة.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يحملون أغصان زيتون في دعوة للسلام في القطاع وسائر فلسطين المحتلة.

أطفال يحملون أغصان زيتون في دعوة للسلام في القطاع وسائر فلسطين المحتلة. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يحملون أغصان زيتون في دعوة للسلام في القطاع وسائر فلسطين المحتلة.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

إحدى الأطفال المشاركات في المسيرة وهي تحمل غصن زيتون.

إحدى الأطفال المشاركات في المسيرة وهي تحمل غصن زيتون. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

إحدى الأطفال المشاركات في المسيرة وهي تحمل غصن زيتون.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي.

أطفال يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أطفال يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي.

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أثناء المسيرة الرمزية حيث يهتف المشاركون دعما لغزة، ويطالبون بوقف الحرب وحماية الأطفال.

أثناء المسيرة الرمزية حيث يهتف المشاركون دعما لغزة، ويطالبون بوقف الحرب وحماية الأطفال. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

أثناء المسيرة الرمزية حيث يهتف المشاركون دعما لغزة، ويطالبون بوقف الحرب وحماية الأطفال.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала