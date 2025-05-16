https://sarabic.ae/20250516/أطفال-مخيم-برج-البراجنة-بمسيرة-رمزية-تضامنا-مع-أطفال-غزة---1100627854.html
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة
سبوتنيك عربي
إحياء للذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة، نظّم أطفال مخيم برج البراجنة في لبنان، مسيرة رمزية تضامنا مع أطفال القطاع، تخللها سوق خيري... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T13:32+0000
2025-05-16T13:32+0000
2025-05-16T13:51+0000
قطاع غزة
النكبة الفلسطينية
مخيم برج البراجنة
لبنان
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624755_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0bb19abf48f80d505b1c0aaa6deb51fd.jpg
قطاع غزة
مخيم برج البراجنة
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624755_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_58c6a121d6b55079f87652e406d3d204.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, النكبة الفلسطينية, مخيم برج البراجنة, لبنان, صور, фото
قطاع غزة, النكبة الفلسطينية, مخيم برج البراجنة, لبنان, صور, фото
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة 13:32 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 13:51 GMT 16.05.2025)
حصري
إحياء للذكرى الـ77 لنكبة فلسطين، ومع استمرار الحرب على قطاع غزة، نظّم أطفال مخيم برج البراجنة في لبنان، مسيرة رمزية تضامنا مع أطفال القطاع، تخللها سوق خيري يعود ريعه لدعم صمود الأهالي. ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج يؤكد التمسك بالقضية الفلسطينية وحق العودة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
طفلان يكتبان على وجوهما اسم فلسطين ويرتديان الزي الفلسطيني التقليدي.
طفلان يكتبان على وجوهما اسم فلسطين ويرتديان الزي الفلسطيني التقليدي.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
المشاركون يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتة لدعم أطفال غزة.
المشاركون يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتة لدعم أطفال غزة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أثناء فعاليات المسيرة الرمزية تضامنا مع أطفال غزة.
أثناء فعاليات المسيرة الرمزية تضامنا مع أطفال غزة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أطفال يحملون لافتات تدعو لحماية أطفال غزة.
أطفال يحملون لافتات تدعو لحماية أطفال غزة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أطفال يحملون أغصان زيتون في دعوة للسلام في القطاع وسائر فلسطين المحتلة.
أطفال يحملون أغصان زيتون في دعوة للسلام في القطاع وسائر فلسطين المحتلة.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
إحدى الأطفال المشاركات في المسيرة وهي تحمل غصن زيتون.
إحدى الأطفال المشاركات في المسيرة وهي تحمل غصن زيتون.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أطفال يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي.
أطفال يرتدون الزي الفلسطيني التقليدي.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أثناء المسيرة الرمزية حيث يهتف المشاركون دعما لغزة، ويطالبون بوقف الحرب وحماية الأطفال.
أثناء المسيرة الرمزية حيث يهتف المشاركون دعما لغزة، ويطالبون بوقف الحرب وحماية الأطفال.