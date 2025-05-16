https://sarabic.ae/20250516/تحرير-أوروبا-صور-توثق-النصر-في-قلب-باريس-1100634387.html
"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس
"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس
سبوتنيك عربي
افتُتح، اليوم الجمعة، في باريس المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية "تحرير أوروبا"، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:32+0000
2025-05-16T15:32+0000
2025-05-16T15:39+0000
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المعرض يعرض 30 صورة نادرة من أرشيف وكالة الأنباء السوفييتية "سوفينفورمبورو"، التي تملك حقوق نشرها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، والعديد منها يُعرض للمرة الأولى، ضمن مشروع "التحرير. الطريق إلى النصر". وبدعم من اتحاد محاربي القوزاق وصندوق المبادرات الثقافية التابع لرئيس روسيا، يشكل المعرض توثيقا مؤثرا لتحرير أوروبا عامي 1944–1945، وتذكيرا بتضحيات 27 مليون سوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية. وشدد السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، على أهمية المعرض في إبراز الدور السوفييتي في تحرير أوروبا، مشيرا إلى الصلة التاريخية الممتدة منذ دخول القوزاق الروس باريس قبل 225 عاما. وأكد زعيم الجاليات القوزاقية في إسبانيا، ألكسندر فاسيلنكو، أن "مثل هذه المشاريع تساعدنا وأجيالنا على تذكّر تاريخ الشعب السوفييتي، وبطولات أجدادنا وآبائنا. من المهم جدا ألا ننساها، وأن نحافظ على ذكراها، وأن نكون جديرين بأسلافنا". المعرض يُعرض لاحقا في وارسو ومدريد، كرسالة بصرية للتاريخ، والوفاء للذاكرة، واحتراما لبطولات الأجداد.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, باريس هيلتون, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش السوفيتي
العالم, أخبار العالم الآن, باريس هيلتون, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش السوفيتي
"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس
15:32 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 16.05.2025)
افتُتح، اليوم الجمعة، في باريس المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية "تحرير أوروبا"، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
المعرض يعرض 30 صورة نادرة من أرشيف وكالة الأنباء السوفييتية "سوفينفورمبورو"، التي تملك حقوق نشرها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، والعديد منها يُعرض للمرة الأولى، ضمن مشروع "التحرير. الطريق إلى النصر".
وبدعم من اتحاد محاربي القوزاق وصندوق المبادرات الثقافية التابع لرئيس روسيا، يشكل المعرض توثيقا مؤثرا لتحرير أوروبا عامي 1944–1945، وتذكيرا بتضحيات 27 مليون سوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وشدد السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، على أهمية المعرض في إبراز الدور السوفييتي في تحرير أوروبا، مشيرا إلى الصلة التاريخية الممتدة منذ دخول القوزاق الروس باريس قبل 225 عاما.
وأكد زعيم الجاليات القوزاقية في إسبانيا، ألكسندر فاسيلنكو، أن "مثل هذه المشاريع تساعدنا وأجيالنا على تذكّر تاريخ الشعب السوفييتي، وبطولات أجدادنا وآبائنا. من المهم جدا ألا ننساها، وأن نحافظ على ذكراها، وأن نكون جديرين بأسلافنا". المعرض يُعرض لاحقا في وارسو ومدريد، كرسالة بصرية للتاريخ، والوفاء للذاكرة، واحتراما لبطولات الأجداد.