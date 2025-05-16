"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس

عربي
ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250516/تحرير-أوروبا-صور-توثق-النصر-في-قلب-باريس-1100634387.html
"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس
"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس
سبوتنيك عربي
افتُتح، اليوم الجمعة، في باريس المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية "تحرير أوروبا"، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:32+0000
2025-05-16T15:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
باريس هيلتون
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الجيش السوفيتي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100634906_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_53c83b4e0891d7ae41d9ae34520209de.jpg
المعرض يعرض 30 صورة نادرة من أرشيف وكالة الأنباء السوفييتية "سوفينفورمبورو"، التي تملك حقوق نشرها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، والعديد منها يُعرض للمرة الأولى، ضمن مشروع "التحرير. الطريق إلى النصر". وبدعم من اتحاد محاربي القوزاق وصندوق المبادرات الثقافية التابع لرئيس روسيا، يشكل المعرض توثيقا مؤثرا لتحرير أوروبا عامي 1944–1945، وتذكيرا بتضحيات 27 مليون سوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية. وشدد السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، على أهمية المعرض في إبراز الدور السوفييتي في تحرير أوروبا، مشيرا إلى الصلة التاريخية الممتدة منذ دخول القوزاق الروس باريس قبل 225 عاما. وأكد زعيم الجاليات القوزاقية في إسبانيا، ألكسندر فاسيلنكو، أن "مثل هذه المشاريع تساعدنا وأجيالنا على تذكّر تاريخ الشعب السوفييتي، وبطولات أجدادنا وآبائنا. من المهم جدا ألا ننساها، وأن نحافظ على ذكراها، وأن نكون جديرين بأسلافنا". المعرض يُعرض لاحقا في وارسو ومدريد، كرسالة بصرية للتاريخ، والوفاء للذاكرة، واحتراما لبطولات الأجداد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100634906_104:0:1064:720_1920x0_80_0_0_3fb19c95229718d87fd77ebe5016f12a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, باريس هيلتون, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش السوفيتي
العالم, أخبار العالم الآن, باريس هيلتون, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش السوفيتي

"تحرير أوروبا".. صور توثق النصر في قلب باريس

15:32 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:39 GMT 16.05.2025)
© Sputnikافتتاح المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية "تحرير أوروبا"، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية، في باريس.
افتتاح المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية تحرير أوروبا، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية، في باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
افتُتح، اليوم الجمعة، في باريس المعرض الوثائقي للصور الفوتوغرافية "تحرير أوروبا"، في الذكرى الـ80 للنصر على النازية.
المعرض يعرض 30 صورة نادرة من أرشيف وكالة الأنباء السوفييتية "سوفينفورمبورو"، التي تملك حقوق نشرها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، والعديد منها يُعرض للمرة الأولى، ضمن مشروع "التحرير. الطريق إلى النصر".
وبدعم من اتحاد محاربي القوزاق وصندوق المبادرات الثقافية التابع لرئيس روسيا، يشكل المعرض توثيقا مؤثرا لتحرير أوروبا عامي 1944–1945، وتذكيرا بتضحيات 27 مليون سوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وشدد السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، على أهمية المعرض في إبراز الدور السوفييتي في تحرير أوروبا، مشيرا إلى الصلة التاريخية الممتدة منذ دخول القوزاق الروس باريس قبل 225 عاما.
وأكد زعيم الجاليات القوزاقية في إسبانيا، ألكسندر فاسيلنكو، أن "مثل هذه المشاريع تساعدنا وأجيالنا على تذكّر تاريخ الشعب السوفييتي، وبطولات أجدادنا وآبائنا. من المهم جدا ألا ننساها، وأن نحافظ على ذكراها، وأن نكون جديرين بأسلافنا". المعرض يُعرض لاحقا في وارسو ومدريد، كرسالة بصرية للتاريخ، والوفاء للذاكرة، واحتراما لبطولات الأجداد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала