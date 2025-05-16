https://sarabic.ae/20250516/تصويت-برأيك-هل-ترضخ-أوكرانيا-لشروط-موسكو-بعد-3-سنوات-من-تعنت-زيلينسكي؟----1100609958.html
تصويت.. برأيك هل ترضخ أوكرانيا لشروط موسكو بعد 3 سنوات من تعنت زيلينسكي؟
تصويت.. برأيك هل ترضخ أوكرانيا لشروط موسكو بعد 3 سنوات من تعنت زيلينسكي؟
سبوتنيك عربي
تتجه أنظار العالم إلى الحدث الأهم على الساحة الدولية، وهو المفاوضات الروسية الأوكرانية لحل الصراع الأوكراني، حيث وصل الوفد الروسي، أمس الخميس، إلى إسطنبول،... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T10:53+0000
2025-05-16T10:53+0000
2025-05-16T10:53+0000
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وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإن اجتماعا لوفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عقد في تمام الساعة 10.45 بتوقيت موسكو.وأضاف المصدر بأن اجتماعا ثان عقد بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا، في تمام الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.برأيك... هل ترضخ أوكرانيا لشروط موسكو بعد 3 سنوات من تعنت زيلينسكي؟تصويت... برأيك هل تؤتي مفاوضات إسطنبول ثمارها في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا؟تصويت... برأيك هل تستجيب كييف للاقتراح الروسي بإجراء مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة؟
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استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, опросы
تصويت.. برأيك هل ترضخ أوكرانيا لشروط موسكو بعد 3 سنوات من تعنت زيلينسكي؟
تتجه أنظار العالم إلى الحدث الأهم على الساحة الدولية، وهو المفاوضات الروسية الأوكرانية لحل الصراع الأوكراني، حيث وصل الوفد الروسي، أمس الخميس، إلى إسطنبول، فيما تأخر الوفد الأوكراني عن الوصول حتى اليوم.
وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإن اجتماعا لوفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، عقد في تمام الساعة 10.45 بتوقيت موسكو.
وأضاف المصدر بأن اجتماعا ثان عقد بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا، في تمام الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.
من جهته، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، فلاديمير زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.
ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
برأيك... هل ترضخ أوكرانيا لشروط موسكو بعد 3 سنوات من تعنت زيلينسكي؟