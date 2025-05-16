https://sarabic.ae/20250516/شاب-يصاب-بمتلازمة-الرأس-المنخفض-المرعبة-بسبب-إدمان-الهاتف-والأطباء-يحذرون-1100640310.html

شاب يصاب بمتلازمة "الرأس المنخفض" المرعبة بسبب إدمان الهاتف… والأطباء يحذرون

شاب يصاب بمتلازمة "الرأس المنخفض" المرعبة بسبب إدمان الهاتف… والأطباء يحذرون

سبوتنيك عربي

كشفت صور طبية مروعة كيف يمكن لقضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة "الرأس المنخفض"، وهي حالة نادرة ومرعبة تسبب ضعفا شديدا في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T17:44+0000

2025-05-16T17:44+0000

2025-05-16T17:44+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

أخبار اليابان

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100640147_0:112:1300:843_1920x0_80_0_0_39a3ca176fbe81da6fe21865b613cf39.jpg

وعرض المسعفون في اليابان حالة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح غير قادر على رفع رأسه بعد أشهر من الألم الشديد في الرقبة، بسبب انحنائه المستمر أثناء اللعب على هاتفه الذكي.وأظهرت الصور انتفاخا بارزا في عنق الشاب، ناتجا عن تمدد غير طبيعي في فقرات الرقبة، كما رافقت الحالة أيضا صعوبة في البلع وفقدان كبير للوزن.المريض، الذي كان نشيطا في طفولته، انسحب اجتماعيا في مراهقته بسبب تعرضه لتنمر شديد، وعزل نفسه داخل غرفته لسنوات، يمضيها في استخدام الهاتف بوضعية خاطئة.وكشفت الأشعة عن تشوهات وخلعا في فقرات العنق، إضافة إلى نمو أنسجة ندبية في العمود الفقري، نتيجة الإجهاد المزمن.وبدأ العلاج باستخدام أطواق دعم للرقبة، لكنه لم يكن فعالا بسبب شعور الشاب بالتنميل، ما دفع الأطباء إلى التدخل الجراحي.وأُجريت عدة عمليات لإزالة الأنسجة المتضررة، وتثبيت فقرات الرقبة باستخدام براغٍ وقضبان معدنية، وتحسنت حالته تدريجيا بعد 6 أشهر.وأثبتت المتابعة الطبية بعد عام زوال صعوبات الشاب في رفع الرأس والبلع، مع تأكيد الأطباء أن السبب مزيج بين الاستخدام الخاطئ للهاتف الذكي، واضطراب نمائي كامن.وحذر خبراء الصحة من تفاقم هذه الظاهرة بين الشباب، داعين إلى نشر التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووضعيات الجسم الخاطئة.يشار إلى أن متلازمة "الرأس المنخفض" ترتبط غالبا باضطرابات عصبية عضلية، لكنها قد تنجم أيضا عن تعاطي المخدرات أو عوامل سلوكية طويلة الأمد.

https://sarabic.ae/20210311/عادة-سيئة-تجتاحنا-جميعا-نصائح-ذهبية-لتجنب-إدمان-الهاتف-المحمول-1048334931.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, أخبار اليابان, الصحة