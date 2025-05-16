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بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
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كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250516/شاب-يصاب-بمتلازمة-الرأس-المنخفض-المرعبة-بسبب-إدمان-الهاتف-والأطباء-يحذرون-1100640310.html
شاب يصاب بمتلازمة "الرأس المنخفض" المرعبة بسبب إدمان الهاتف… والأطباء يحذرون
شاب يصاب بمتلازمة "الرأس المنخفض" المرعبة بسبب إدمان الهاتف… والأطباء يحذرون
سبوتنيك عربي
كشفت صور طبية مروعة كيف يمكن لقضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة "الرأس المنخفض"، وهي حالة نادرة ومرعبة تسبب ضعفا شديدا في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T17:44+0000
2025-05-16T17:44+0000
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وعرض المسعفون في اليابان حالة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح غير قادر على رفع رأسه بعد أشهر من الألم الشديد في الرقبة، بسبب انحنائه المستمر أثناء اللعب على هاتفه الذكي.وأظهرت الصور انتفاخا بارزا في عنق الشاب، ناتجا عن تمدد غير طبيعي في فقرات الرقبة، كما رافقت الحالة أيضا صعوبة في البلع وفقدان كبير للوزن.المريض، الذي كان نشيطا في طفولته، انسحب اجتماعيا في مراهقته بسبب تعرضه لتنمر شديد، وعزل نفسه داخل غرفته لسنوات، يمضيها في استخدام الهاتف بوضعية خاطئة.وكشفت الأشعة عن تشوهات وخلعا في فقرات العنق، إضافة إلى نمو أنسجة ندبية في العمود الفقري، نتيجة الإجهاد المزمن.وبدأ العلاج باستخدام أطواق دعم للرقبة، لكنه لم يكن فعالا بسبب شعور الشاب بالتنميل، ما دفع الأطباء إلى التدخل الجراحي.وأُجريت عدة عمليات لإزالة الأنسجة المتضررة، وتثبيت فقرات الرقبة باستخدام براغٍ وقضبان معدنية، وتحسنت حالته تدريجيا بعد 6 أشهر.وأثبتت المتابعة الطبية بعد عام زوال صعوبات الشاب في رفع الرأس والبلع، مع تأكيد الأطباء أن السبب مزيج بين الاستخدام الخاطئ للهاتف الذكي، واضطراب نمائي كامن.وحذر خبراء الصحة من تفاقم هذه الظاهرة بين الشباب، داعين إلى نشر التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووضعيات الجسم الخاطئة.يشار إلى أن متلازمة "الرأس المنخفض" ترتبط غالبا باضطرابات عصبية عضلية، لكنها قد تنجم أيضا عن تعاطي المخدرات أو عوامل سلوكية طويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20210311/عادة-سيئة-تجتاحنا-جميعا-نصائح-ذهبية-لتجنب-إدمان-الهاتف-المحمول-1048334931.html
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منوعات, الأخبار, أخبار اليابان, الصحة
منوعات, الأخبار, أخبار اليابان, الصحة

شاب يصاب بمتلازمة "الرأس المنخفض" المرعبة بسبب إدمان الهاتف… والأطباء يحذرون

17:44 GMT 16.05.2025
© Photo / Unsplash/ Andrej Lišakovهاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Photo / Unsplash/ Andrej Lišakov
تابعنا عبر
كشفت صور طبية مروعة كيف يمكن لقضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي أن يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة "الرأس المنخفض"، وهي حالة نادرة ومرعبة تسبب ضعفا شديدا في عضلات الرقبة.
وعرض المسعفون في اليابان حالة شاب يبلغ من العمر 25 عاما، أصبح غير قادر على رفع رأسه بعد أشهر من الألم الشديد في الرقبة، بسبب انحنائه المستمر أثناء اللعب على هاتفه الذكي.
وأظهرت الصور انتفاخا بارزا في عنق الشاب، ناتجا عن تمدد غير طبيعي في فقرات الرقبة، كما رافقت الحالة أيضا صعوبة في البلع وفقدان كبير للوزن.
المريض، الذي كان نشيطا في طفولته، انسحب اجتماعيا في مراهقته بسبب تعرضه لتنمر شديد، وعزل نفسه داخل غرفته لسنوات، يمضيها في استخدام الهاتف بوضعية خاطئة.
وكشفت الأشعة عن تشوهات وخلعا في فقرات العنق، إضافة إلى نمو أنسجة ندبية في العمود الفقري، نتيجة الإجهاد المزمن.
وبدأ العلاج باستخدام أطواق دعم للرقبة، لكنه لم يكن فعالا بسبب شعور الشاب بالتنميل، ما دفع الأطباء إلى التدخل الجراحي.
وأُجريت عدة عمليات لإزالة الأنسجة المتضررة، وتثبيت فقرات الرقبة باستخدام براغٍ وقضبان معدنية، وتحسنت حالته تدريجيا بعد 6 أشهر.
جهاز الهاتف المحمول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2021
مجتمع
عادة سيئة تجتاحنا جميعا... نصائح لتجنب إدمان الهاتف المحمول
11 مارس 2021, 12:10 GMT
وأثبتت المتابعة الطبية بعد عام زوال صعوبات الشاب في رفع الرأس والبلع، مع تأكيد الأطباء أن السبب مزيج بين الاستخدام الخاطئ للهاتف الذكي، واضطراب نمائي كامن.
وحذر خبراء الصحة من تفاقم هذه الظاهرة بين الشباب، داعين إلى نشر التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للهواتف الذكية ووضعيات الجسم الخاطئة.
يشار إلى أن متلازمة "الرأس المنخفض" ترتبط غالبا باضطرابات عصبية عضلية، لكنها قد تنجم أيضا عن تعاطي المخدرات أو عوامل سلوكية طويلة الأمد.
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