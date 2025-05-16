https://sarabic.ae/20250516/مقهى-يقدم-الكهرباء-والإنترنت-ومساحات-دراسة-للطلبة-في-قطاع-غزة--1100591244.html

مقهى يقدم الكهرباء والإنترنت ومساحات دراسة للطلبة في قطاع غزة

مقهى يقدم الكهرباء والإنترنت ومساحات دراسة للطلبة في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير الماضي، لوقف إطلاق... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

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وبعد عودة الحرب على قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب على قطاع غزة إلى تدمير التعليم، ودمرت المدارس والجامعات، ويعاني معظم الطلبة في قطاع غزة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة، وقد أضاعت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة التعليم على طلاب المدارس والجامعات.توفير مساحات دراسة للطلابووسط هذه الظروف الصعبة التي يعشها قطاع غزة، يحاول بعض الطلبة النجاة بعامهم الدراسي، من خلال التعليم في أماكن توفر مساحات دراسة، ولهذا بادر الشاب محمد الفرا لتحويل مقهى " نغم كافيه" في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى مكان هادئ يحتوي على كهرباء وأنترنت، وأجهزة حاسوب، لتوفير مكان مناسب لمتابعة الطلبة لدراستهم.ويقول محمد لوكالة "سبوتنيك": "الفكرة هي تقديم مكان للطلبة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، ونوفر فيه إنترنت وكهرباء، لأن الكهرباء والإنترنت من الصعب توفرها في القطاع حاليا، وهذا المشروع قمنا به خلال الحرب بعد انسحاب الاحتلال من خان يونس، بإمكانيات بسيطة، وبدئنا من الصفر، ونجحنا بتحويل هذا المكان إلى مكان يقدم خدمة للطلاب، واستطعنا الحصول على الإنترنت والطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، وهي حل جيد ومناسب خلال الحرب، لكن غلاء الألواح الشمسية والبطاريات بشكل كبير، يقف عائق أمام تطوير هذا النظام من الطاقة الشمسية لتوفير كهرباء بشكل أكبر".ويضيف: "إقبال الطلبة كبير، لأننا نقدم لهم خدمة غير متوفرة، ولأنهم يريدون التعليم رغم الحرب والدمار، وكذلك نحن نراعي حالة الطلاب المادية ونقدم هذه المبادرة بسعر قليل، كي يتمكن الطلبة من الدراسة لساعات طويلة، فمعظم الطلاب لا مصدر دخل لهم، وواقع الحرب جعل أوضاع الناس الاقتصادية والمادية سيئة للغاية، ولذلك نراعي هذا الأمر، ونحاول تقديم خدمة ممتازة للطالب وبسعر زهيد".ومشيا على الأقدام لمسافة طويلة تسير الطالبة ملك فرحان، للوصول إلى مقهى الدراسة، لمتابعة دراستها الجامعية، وتقول ملك لـ"سبوتنيك": "لم أستطع منذ بداية الحرب متابعة دراستي الجامعية، بسبب انقطاع الإنترنت وعدم قدرتي على التنقل بسبب القصف، ومنذ فترة قصيرة عدت لمتابعة الدراسة في هذا المكان الذي يوفر متطلبات الطالب خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، وهنا أتابع المواد الجامعية، وأقوم بدراستها وتطوير نفسي في تخصصي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ولكي أصل إلى مكان الدراسة، أضطر لقطع 70% من المسافة مشيا على الأقدام، وبالرغم من ذلك يجب أن نتعلم، فهو الأمل للمستقبل، وفي قطاع غزة تعودنا تحدي الظروف، ولن نتوقف عن التعليم والحياة الجميلة بإذن الله".وبالنسبة للطالب أحمد العقاد فقد خسر عامين من عمره الدراسي، ومازال ينتظر التخرج من الثانوية العامة، والتي يتم تأجيلها في قطاع غزة بسبب ظروف الحرب والنزوح المستمر للسكان، ويقول أحمد لوكالة "سبوتنيك": "من المفترض أن أكون اليوم في العام الدراسي الجامعي الثاني، لكن ظروف الحرب جعلتني عالقا في مرحلة الثانوية العامة، وأحلم بتخطي هذه المرحلة، وكل يوم أخرج متحديا للظروف والصعوبات، محاولا اجتياز هذه المرحلة، وكل مرة يتم تأجيل امتحانات الثانوية بسبب النزوح وظروف الحرب".ويقسم أحمد وقته بين مساعدة عائلته في الحصول على دخل يومي من عمله في سوق خان يونس، وبين محاولته في تخطي المرحلة الدراسية الثانوية التي علق بها، ومع توفر مقهى بسعر زهيد، استطاع أحمد التوفيق بين المهمتين.ويضيف أحمد: "هذه المراكز مهمة بنسبة كبيرة، وتوفر الكهرباء والإنترنت بسعر معقول، وتكون هادئة، فهي ظروف ملائمة للدراسة ومتابعة الحصص الدراسية، وأنا أصر على إكمال المرحلة الثانوية، وكذلك المرحلة الجامعية، فالتعليم السبيل للنجاة من هذا الواقع الصعب الذي نعيشه".وأصبح المقهى "نغم كافيه"، وجهة للطلبة ورواد الأعمال والصحفيين الذين يحتاجون للكهرباء والإنترنت بشكل دوري وعلى مدار الساعة، حيث يتيح المقهى حضور المحاضرات الأكاديمية والتفاعل معها في أجواء هادئة، ويوفر إنترنت بسرعات جيدة.ويقول محمد الفرا لـ"سبوتنيك": "الطالب الفلسطيني متسمك بالتعليم والدراسة، وهو يعتمد على التعليم لمستقبل أفضل، رغم الظروف التي نعيشها، وهناك إقبال يزيد مع الوقت، لأن الإصرار على الحياة والتعليم في القطاع كبير لدى الطلبة".وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم: "إن الوزارة أتمّت الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة العام 2023-2024، وطلبة 2024-2025، آملا بتوقف عدوان الاحتلال وتهيُّؤ الظروف الأمنية لعقد الامتحان".وأفادت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بأن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة، وقالت الوكالة الأممية في تغريدة على موقع "إكس": "لا تزال الأونروا أكبر مقدم لخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في قطاع غزة، مانحة الأطفال بصيص أمل".ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت المئات من المدارس في قطاع غزة لأضرار جسيمة، بما في ذلك مدارس تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين، أو تستخدم كمراكز لتقديم الخدمات الإنسانية، ووفقاً لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فإن غالبية منشآت التعليم في غزة تعرضت للقصف أو باتت غير صالحة للاستخدام، ما يعقّد جهود إعادة التعليم بعد انتهاء الحرب.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع إلى53,010قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة119,919 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى