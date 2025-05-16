https://sarabic.ae/20250516/موديز-تخفض-التصنيف-الائتماني-للولايات-المتحدة-1100647533.html
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
خفّضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يشكل ضربة... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T22:18+0000
2025-05-16T22:18+0000
2025-05-16T22:18+0000
موديز
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ويأتي هذا الخفض في نفس اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الإنفاق الرئيسي لترامب في اجتياز تصويت حاسم في الكونغرس، نتيجة معارضة من عدد من الجمهوريين المتشددين في المسائل المالية.وأوضحت وكالة التصنيف في بيانها أن القرار استند إلى "الارتفاع المستمر لأكثر من عقد في معدلات الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف المماثل".ويعكس خفض التصنيف، الذي جاء بعد زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الأمريكية – والتي تفاقمت نتيجة جائحة كوفيد-19 – قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات الأخيرة وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان: ستاندرد آند بورز وفيتش.وأضافت موديز أن:وأشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع "أن تؤدي المقترحات المالية الحالية إلى خفض كبير متعدد السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز"، متوقعة استمرار العجز الكبير خلال العقد المقبل.وأكدت موديز أن "الأداء المالي للولايات المتحدة من المرجح أن يتدهور مقارنة بمستواه التاريخي وبالقياس إلى الدول الأخرى ذات التصنيف العالي".ورغم ذلك، غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، رغم سجلها السيئ في التعامل مع تصاعد الدين، "لا تزال تحتفظ بعوامل قوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، إضافة إلى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".
https://sarabic.ae/20231111/موديز-تخفض-نظرتها-المستقبلية-للتصنيف-الائتماني-للولايات-المتحدة-1083037723.html
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موديز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
موديز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
خفّضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من المستوى الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الدين الحكومي، مما يشكل ضربة للرواية التي يروج لها دونالد ترامب بشأن القوة والازدهار الاقتصادي.
ويأتي هذا الخفض في نفس اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الإنفاق الرئيسي لترامب في اجتياز تصويت حاسم في الكونغرس، نتيجة معارضة من عدد من الجمهوريين المتشددين في المسائل المالية.
11 نوفمبر 2023, 09:55 GMT
وأوضحت وكالة التصنيف في بيانها أن القرار استند إلى "الارتفاع المستمر لأكثر من عقد في معدلات الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك الخاصة بالدول ذات التصنيف المماثل".
ويعكس خفض التصنيف، الذي جاء بعد زيادة حادة في تكاليف الاقتراض الأمريكية – والتي تفاقمت نتيجة جائحة كوفيد-19 – قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات الأخيرة وكالتا التصنيف الرئيسيتان الأخريان: ستاندرد آند بورز وفيتش
.
"الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتزايد تكاليف الفائدة".
وأشارت الوكالة إلى أنها لا تتوقع "أن تؤدي المقترحات المالية الحالية إلى خفض كبير متعدد السنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز"، متوقعة استمرار العجز الكبير خلال العقد المقبل.
وأكدت موديز أن "الأداء المالي للولايات المتحدة من المرجح أن يتدهور مقارنة بمستواه التاريخي وبالقياس إلى الدول الأخرى ذات التصنيف العالي".
ورغم ذلك، غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة، رغم سجلها السيئ في التعامل مع تصاعد الدين، "لا تزال تحتفظ بعوامل قوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، إضافة إلى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية".