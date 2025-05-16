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مصدر لـ"سبوتنيك": الوفد الروسي يأخذ استراحة خلال محادثاته مع أوكرانيا في إسطنبول
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وزير الدفاع الروسي: مناورات "زاباد-2025" تهدف إلى التدرب على صد العدوان ضد دولة الاتحاد
وزير الدفاع الروسي: مناورات "زاباد-2025" تهدف إلى التدرب على صد العدوان ضد دولة الاتحاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التدريبات المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا "زاباد-2025" ذات طبيعة دفاعية بحتة، وتهدف إلى التدرب على صد... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T12:28+0000
2025-05-16T12:28+0000
روسيا
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وقال بيلاؤوسوف في اجتماع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، في مينسك وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا": "أود التأكيد على الطابع الدفاعي البحت لهذا الحدث. نخطط لتنفيذ عمليات مشتركة لصد العدوان على دولة الاتحاد، بمشاركة مجموعة إقليمية من قوات جمهورية بيلاروسيا وروسيا.وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن هدف زيارة العمل التي يقوم بها إلى بيلاروسيا يتمثل بتعزيز الفضاء الدفاعي الموحد.وقال بيلاؤوسوف لقناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية البيلاروسية: "علاقاتنا مع بيلاروسيا راسخة ولا تتأثر بالزمن.. إنها (بيلاروسيا) ليست مجرد حليفتنا، بل أقرب حلفائنا. لدينا فضاء دفاعي واحد، ومن الضروري تعزيزه الآن في خضم الظروف الصعبة، وأنا متواجد هنا لهذه الغاية".وقال خرينين في ختام مباحثات مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في مينسك، اليوم الجمعة: "وقفنا وسنواصل الوقوف جنبا إلى جنب لحماية أمن بلدينا وشعوبنا وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد في حال وقوع أي هجمات على بيلاروسيا وروسيا".وجاء في البيان: "في المحادثة، ناقش ألكسندر لوكاشينكو، وفلاديمير بوتين، التدريبات البيلاروسية الروسية المقبلة (في سبتمبر/أيلول على أراضي بيلاروسيا) "زاباد-2025" وتطرقا بإيجاز إلى الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
https://sarabic.ae/20250516/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولنويه-بولي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100604826.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

وزير الدفاع الروسي: مناورات "زاباد-2025" تهدف إلى التدرب على صد العدوان ضد دولة الاتحاد

12:28 GMT 16.05.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التدريبات المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا "زاباد-2025" ذات طبيعة دفاعية بحتة، وتهدف إلى التدرب على صد العدوان على دولة الاتحاد.
وقال بيلاؤوسوف في اجتماع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، في مينسك وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا": "أود التأكيد على الطابع الدفاعي البحت لهذا الحدث. نخطط لتنفيذ عمليات مشتركة لصد العدوان على دولة الاتحاد، بمشاركة مجموعة إقليمية من قوات جمهورية بيلاروسيا وروسيا.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن هدف زيارة العمل التي يقوم بها إلى بيلاروسيا يتمثل بتعزيز الفضاء الدفاعي الموحد.
وقال بيلاؤوسوف لقناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية البيلاروسية: "علاقاتنا مع بيلاروسيا راسخة ولا تتأثر بالزمن.. إنها (بيلاروسيا) ليست مجرد حليفتنا، بل أقرب حلفائنا. لدينا فضاء دفاعي واحد، ومن الضروري تعزيزه الآن في خضم الظروف الصعبة، وأنا متواجد هنا لهذه الغاية".

وأفاد وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، بأن مينسك وموسكو ستتخذان الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي هجمات على بيلاروسيا وروسيا، مشيرًا إلى أن آراء الطرفين بشأن ضمان أمن دولة الاتحاد تتطابق تماما.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فولنويه بوليه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:52 GMT
وقال خرينين في ختام مباحثات مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في مينسك، اليوم الجمعة: "وقفنا وسنواصل الوقوف جنبا إلى جنب لحماية أمن بلدينا وشعوبنا وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد في حال وقوع أي هجمات على بيلاروسيا وروسيا".
وأفاد المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا، يوم 7 أبريل/ نيسان الفائت، بأن الرئيسين ناقشا التدريبات المشتركة المقبلة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية "زاباد-2025" والوضع في منطقة العمليات الخاصة.
وجاء في البيان: "في المحادثة، ناقش ألكسندر لوكاشينكو، وفلاديمير بوتين، التدريبات البيلاروسية الروسية المقبلة (في سبتمبر/أيلول على أراضي بيلاروسيا) "زاباد-2025" وتطرقا بإيجاز إلى الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
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- سبوتنيك عربيالوفد الروسي يأخذ استراحة خلال المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول05:54 GMT
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