https://sarabic.ae/20250516/وزير-الدفاع-الروسي-مناورات-زاباد-2025-تهدف-إلى-التدرب-على-صد-العدوان-ضد-دولة-الاتحاد-1100621254.html

وزير الدفاع الروسي: مناورات "زاباد-2025" تهدف إلى التدرب على صد العدوان ضد دولة الاتحاد

وزير الدفاع الروسي: مناورات "زاباد-2025" تهدف إلى التدرب على صد العدوان ضد دولة الاتحاد

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الجمعة، أن التدريبات المشتركة بين بيلاروسيا وروسيا "زاباد-2025" ذات طبيعة دفاعية بحتة، وتهدف إلى التدرب على صد... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T12:28+0000

2025-05-16T12:28+0000

2025-05-16T12:28+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

العالم

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وقال بيلاؤوسوف في اجتماع مع وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، في مينسك وفقا لما نقلته وكالة "بيلتا": "أود التأكيد على الطابع الدفاعي البحت لهذا الحدث. نخطط لتنفيذ عمليات مشتركة لصد العدوان على دولة الاتحاد، بمشاركة مجموعة إقليمية من قوات جمهورية بيلاروسيا وروسيا.وأعلن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، أن هدف زيارة العمل التي يقوم بها إلى بيلاروسيا يتمثل بتعزيز الفضاء الدفاعي الموحد.وقال بيلاؤوسوف لقناة "فيرست إنفورميشن" التلفزيونية البيلاروسية: "علاقاتنا مع بيلاروسيا راسخة ولا تتأثر بالزمن.. إنها (بيلاروسيا) ليست مجرد حليفتنا، بل أقرب حلفائنا. لدينا فضاء دفاعي واحد، ومن الضروري تعزيزه الآن في خضم الظروف الصعبة، وأنا متواجد هنا لهذه الغاية".وقال خرينين في ختام مباحثات مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في مينسك، اليوم الجمعة: "وقفنا وسنواصل الوقوف جنبا إلى جنب لحماية أمن بلدينا وشعوبنا وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد في حال وقوع أي هجمات على بيلاروسيا وروسيا".وجاء في البيان: "في المحادثة، ناقش ألكسندر لوكاشينكو، وفلاديمير بوتين، التدريبات البيلاروسية الروسية المقبلة (في سبتمبر/أيلول على أراضي بيلاروسيا) "زاباد-2025" وتطرقا بإيجاز إلى الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

https://sarabic.ae/20250516/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولنويه-بولي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100604826.html

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