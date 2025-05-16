الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

طوابير من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
طوابير من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
دانييلا بيك، على اليسار، وكوينتين تارانتينو يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي الثامن والسبعين، جنوب فرنسا، الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025.
دانييلا بيك، على اليسار، وكوينتين تارانتينو يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي الثامن والسبعين، جنوب فرنسا، الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025.
يظهر القمر مكتملًا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في أربيل، العراق، في 12 مايو/أيار 2025.
يظهر القمر مكتملًا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في أربيل، العراق، في 12 مايو/أيار 2025.
ترأس الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست أول قداس له بصفته البابا ليو الرابع عشر مع الكرادلة في كنيسة سيستين في ختام المجمع الكرادلة في 9 مايو/أيار 2025 في مدينة الفاتيكان.
ترأس الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست أول قداس له بصفته البابا ليو الرابع عشر مع الكرادلة في كنيسة سيستين في ختام المجمع الكرادلة في 9 مايو/أيار 2025 في مدينة الفاتيكان.
يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية بين أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في 12 مايو/أيار 2025.
يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية بين أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في 12 مايو/أيار 2025.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبال نيابة عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبال نيابة عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
كُشف النقاب عن جدارية جديدة تُعيد تصوير الناشطة الشهيرة ماري باربور، من غوفان، في صورة ناشطة معاصرة، على طرف جملون المبنى رقم 1198 في شارع غوفان، غلاسكو.
كُشف النقاب عن جدارية جديدة تُعيد تصوير الناشطة الشهيرة ماري باربور، من غوفان، في صورة ناشطة معاصرة، على طرف جملون المبنى رقم 1198 في شارع غوفان، غلاسكو.
يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025.
يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025.
متطوع يعتني بعرض "أثيري" في مهرجان "روح الماء" للزهور في كاتدرائية سالزبوري، في 13 مايو/أيار 2025.
متطوع يعتني بعرض "أثيري" في مهرجان "روح الماء" للزهور في كاتدرائية سالزبوري، في 13 مايو/أيار 2025.
منظر جوي لقطيع الأغنام والماعز يصعد من مونتيلو إلى جبال الألب بيلونو من أجل الترحال الربيعي التقليدي في 10 مايو/أيار 2025 في فولينا، إيطاليا.
منظر جوي لقطيع الأغنام والماعز يصعد من مونتيلو إلى جبال الألب بيلونو من أجل الترحال الربيعي التقليدي في 10 مايو/أيار 2025 في فولينا، إيطاليا.
الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من الرياض، المملكة العربية السعودية إلى الدوحة، قطر، الأربعاء، 14 مايو/أيار 2025.
الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من الرياض، المملكة العربية السعودية إلى الدوحة، قطر، الأربعاء، 14 مايو/أيار 2025.
صحفيون عند مدخل قصر "دولما بهجة" في إسطنبول قبيل بدء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
صحفيون عند مدخل قصر "دولما بهجة" في إسطنبول قبيل بدء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.
يتجمع الراقصون على الرصيف بعد أدائهم في حفل زفاف في قرطاجنة، كولومبيا، السبت 10 مايو/أيار 2025.
يتجمع الراقصون على الرصيف بعد أدائهم في حفل زفاف في قرطاجنة، كولومبيا، السبت 10 مايو/أيار 2025.
يواجه المتظاهرون الشرطة خلال مظاهرة أسبوعية تطالب بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين، في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025.
يواجه المتظاهرون الشرطة خلال مظاهرة أسبوعية تطالب بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين، في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025.
حضور هوفيت جولان على السجادة الحمراء عن فيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير" في الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان "كان" السينمائي السنوي في قصر المهرجانات، 14 مايو/أيار 2025، في كان، فرنسا.
حضور هوفيت جولان على السجادة الحمراء عن فيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير" في الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان "كان" السينمائي السنوي في قصر المهرجانات، 14 مايو/أيار 2025، في كان، فرنسا.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.
ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.