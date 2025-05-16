الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

عربي
فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
10:33 GMT
10 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:43 GMT
13 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:23 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
هل يمكن اعتبار المفاوضات الروسية الأوكرانية انفراجة دبلوماسية أم مجرد مناورة في عالم الحروب؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النازية بعد الحرب... بين ملاحقتها من قبل الاتحاد السوفياتي وحمايت
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مسار العلاقات السورية الأمريكية بعد لقاء ترامب الشرع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:44 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي إرساء سلام دائم، "حماس" تتوقع بدء دخول المساعدات لغزة فوراً بعد "تفاهمات" مع أميركا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير يوضح أهمية المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
18:30 GMT
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الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

13:12 GMT 16.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

طوابير من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

طوابير من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexander Vilf
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طوابير من المعدات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض العسكري المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

دانييلا بيك، على اليسار، وكوينتين تارانتينو يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي الثامن والسبعين، جنوب فرنسا، الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025.

دانييلا بيك، على اليسار، وكوينتين تارانتينو يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان &quot;كان&quot; السينمائي الدولي الثامن والسبعين، جنوب فرنسا، الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

دانييلا بيك، على اليسار، وكوينتين تارانتينو يقفان أمام المصورين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان "كان" السينمائي الدولي الثامن والسبعين، جنوب فرنسا، الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025.

© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

يظهر القمر مكتملًا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في أربيل، العراق، في 12 مايو/أيار 2025.

يظهر القمر مكتملًا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في أربيل، العراق، في 12 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

يظهر القمر مكتملًا خلف صورة ظلية لرجل يمارس الجمباز في أربيل، العراق، في 12 مايو/أيار 2025.

© Getty Images / Francesco Sforza Vatican Media

ترأس الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست أول قداس له بصفته البابا ليو الرابع عشر مع الكرادلة في كنيسة سيستين في ختام المجمع الكرادلة في 9 مايو/أيار 2025 في مدينة الفاتيكان.

ترأس الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست أول قداس له بصفته البابا ليو الرابع عشر مع الكرادلة في كنيسة سيستين في ختام المجمع الكرادلة في 9 مايو/أيار 2025 في مدينة الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Francesco Sforza Vatican Media

ترأس الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست أول قداس له بصفته البابا ليو الرابع عشر مع الكرادلة في كنيسة سيستين في ختام المجمع الكرادلة في 9 مايو/أيار 2025 في مدينة الفاتيكان.

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية بين أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في 12 مايو/أيار 2025.

يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية بين أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في 12 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

يواصل الفلسطينيون حياتهم اليومية بين أنقاض حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي تعرض لأضرار بالغة جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة في 12 مايو/أيار 2025.

© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبال نيابة عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبال نيابة عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Photohost agency RIA Novosti/Alexey Nikolskiy
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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برفقة زوجته سيليا فلوريس في حفل استقبال نيابة عن الرئيس الروسي، تكريمًا لرؤساء الدول المدعوين للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

كُشف النقاب عن جدارية جديدة تُعيد تصوير الناشطة الشهيرة ماري باربور، من غوفان، في صورة ناشطة معاصرة، على طرف جملون المبنى رقم 1198 في شارع غوفان، غلاسكو.

كُشف النقاب عن جدارية جديدة تُعيد تصوير الناشطة الشهيرة ماري باربور، من غوفان، في صورة ناشطة معاصرة، على طرف جملون المبنى رقم 1198 في شارع غوفان، غلاسكو. - سبوتنيك عربي
7/16
© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

كُشف النقاب عن جدارية جديدة تُعيد تصوير الناشطة الشهيرة ماري باربور، من غوفان، في صورة ناشطة معاصرة، على طرف جملون المبنى رقم 1198 في شارع غوفان، غلاسكو.

© AP Photo / Channi Anand

يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025.

يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Channi Anand

يتفقد أحد السكان منزله المتضرر من القصف المدفعي الباكستاني في بونش، على طول خط السيطرة، في كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، الخميس 8 مايو/أيار 2025.

© Getty Images / Finnbarr Webster

متطوع يعتني بعرض "أثيري" في مهرجان "روح الماء" للزهور في كاتدرائية سالزبوري، في 13 مايو/أيار 2025.

متطوع يعتني بعرض &quot;أثيري&quot; في مهرجان &quot;روح الماء&quot; للزهور في كاتدرائية سالزبوري، في 13 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Finnbarr Webster

متطوع يعتني بعرض "أثيري" في مهرجان "روح الماء" للزهور في كاتدرائية سالزبوري، في 13 مايو/أيار 2025.

© Getty Images / Simone Padovani

منظر جوي لقطيع الأغنام والماعز يصعد من مونتيلو إلى جبال الألب بيلونو من أجل الترحال الربيعي التقليدي في 10 مايو/أيار 2025 في فولينا، إيطاليا.

منظر جوي لقطيع الأغنام والماعز يصعد من مونتيلو إلى جبال الألب بيلونو من أجل الترحال الربيعي التقليدي في 10 مايو/أيار 2025 في فولينا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Simone Padovani

منظر جوي لقطيع الأغنام والماعز يصعد من مونتيلو إلى جبال الألب بيلونو من أجل الترحال الربيعي التقليدي في 10 مايو/أيار 2025 في فولينا، إيطاليا.

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من الرياض، المملكة العربية السعودية إلى الدوحة، قطر، الأربعاء، 14 مايو/أيار 2025.

الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من الرياض، المملكة العربية السعودية إلى الدوحة، قطر، الأربعاء، 14 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه من الرياض، المملكة العربية السعودية إلى الدوحة، قطر، الأربعاء، 14 مايو/أيار 2025.

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

صحفيون عند مدخل قصر "دولما بهجة" في إسطنبول قبيل بدء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

صحفيون عند مدخل قصر &quot;دولما بهجة&quot; في إسطنبول قبيل بدء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
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صحفيون عند مدخل قصر "دولما بهجة" في إسطنبول قبيل بدء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

يتجمع الراقصون على الرصيف بعد أدائهم في حفل زفاف في قرطاجنة، كولومبيا، السبت 10 مايو/أيار 2025.

يتجمع الراقصون على الرصيف بعد أدائهم في حفل زفاف في قرطاجنة، كولومبيا، السبت 10 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

يتجمع الراقصون على الرصيف بعد أدائهم في حفل زفاف في قرطاجنة، كولومبيا، السبت 10 مايو/أيار 2025.

© AP Photo / Rodrigo Abd

يواجه المتظاهرون الشرطة خلال مظاهرة أسبوعية تطالب بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين، في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025.

يواجه المتظاهرون الشرطة خلال مظاهرة أسبوعية تطالب بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين، في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

يواجه المتظاهرون الشرطة خلال مظاهرة أسبوعية تطالب بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين، في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 14 مايو/أيار 2025.

© Getty Images / Samir Hussein

حضور هوفيت جولان على السجادة الحمراء عن فيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير" في الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان "كان" السينمائي السنوي في قصر المهرجانات، 14 مايو/أيار 2025، في كان، فرنسا.

حضور هوفيت جولان على السجادة الحمراء عن فيلم &quot;مهمة مستحيلة: الحساب الأخير&quot; في الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان &quot;كان&quot; السينمائي السنوي في قصر المهرجانات، 14 مايو/أيار 2025، في كان، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Samir Hussein

حضور هوفيت جولان على السجادة الحمراء عن فيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الأخير" في الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان "كان" السينمائي السنوي في قصر المهرجانات، 14 مايو/أيار 2025، في كان، فرنسا.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.

ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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ألعاب نارية احتفالية تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في الساحة المركزية في فلاديفوستوك.

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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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