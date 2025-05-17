https://sarabic.ae/20250517/الحكومة-الإيرانية-حذرون-تجاه-النوايا-الحقيقية-لإدارة-ترامب-1100673094.html
الحكومة الإيرانية: حذرون تجاه النوايا الحقيقية لإدارة ترامب
الحكومة الإيرانية: حذرون تجاه النوايا الحقيقية لإدارة ترامب
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا تقتصر فقط على الملف النووي، مؤكدة أن إيران لا... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T14:43+0000
2025-05-17T14:43+0000
2025-05-17T14:43+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الاتفاق النووي الإيراني
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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وشددت مهاجراني على استعداد طهران لمواصلة الحوار في هذا الملف، مؤكدة أن إيران لا تعارض التفاوض، وستقوم بكل ما تراه ضرورياً لحماية مصالحها الوطنية وضمان أمن وسلامة شعبها.وأوضحت مهاجراني أن "هذه المفاوضات تتركز حصريا على البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على رفض طهران لأي محاولة لتوسيع نطاق الحوار إلى قضايا أخرى، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أكدت أن فرض عقوبات جديدة على إيران "يؤدي إلى تعميق أزمة انعدام الثقة بين الطرفين"، موضحة أن الأساس الذي تستند إليه طهران في مفاوضاتها هو الحصول على ضمانات حقيقية بشأن استمرار البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة، مضيفة أن طهران لا تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى خارج هذا الإطار.واتهمت فاطمة مهاجراني إسرائيل بمحاولة تخريب مسار المفاوضات، مطالبة أمريكا بالوعي بهذه التحركات التي تستهدف إفشال أي تقدم دبلوماسي.ولفتت إلى أن "أمريكا كانت هي الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي السابق ولم تلتزم بتعهداتها، وهو ما أضعف الثقة بين الجانبين"، وفي هذا السياق، شددت مهاجراني على أن "حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تضع كرامة البلاد وقوتها في صدارة أولوياتها"، مؤكدة أن جميع الخطوات التي تتخذها تأتي ضمن إطار السياسات التي يقرها المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.وفي تحذير واضح لأي تهديد خارجي، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "إيران سترد بقوة على أي خطوة عدائية"، وقالت إن "بلادها لا تمزح عندما يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها، ولن تتراجع تحت أي ضغط".وختمت حديثها بالتأكيد على أن إيران لا تسعى إلى خلق نزاع في المنطقة، بل تؤمن بالحوار كوسيلة لحل الخلافات، مشيرة إلى أن طهران ستواصل إدارة شؤونها الداخلية بغض النظر عن مآلات المفاوضات الجارية.وانتهت، يوم الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.
https://sarabic.ae/20250517/إيران-لا-نستطيع-التنازل-عن-حقنا-القانوني-في-الطاقة-النووية-السلمية-بما-في-ذلك-التخصيب-1100652027.html
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-إيران-لا-تحتاج-إلى-الطاقة-النووية-المدنية-لأنها-تمتلك-احتياطيات-نفطية-غنية-1100648900.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, العالم
الحكومة الإيرانية: حذرون تجاه النوايا الحقيقية لإدارة ترامب
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، إن المفاوضات غير المباشرة الجارية مع أمريكا تقتصر فقط على الملف النووي، مؤكدة أن إيران لا تزال حذرة تجاه النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية.
وشددت مهاجراني على استعداد طهران لمواصلة الحوار في هذا الملف، مؤكدة أن إيران لا تعارض التفاوض، وستقوم بكل ما تراه ضرورياً لحماية مصالحها الوطنية وضمان أمن وسلامة شعبها.
وأوضحت مهاجراني أن "هذه المفاوضات تتركز حصريا على البرنامج النووي الإيراني"، مشددة على رفض طهران لأي محاولة لتوسيع نطاق الحوار إلى قضايا أخرى، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وانتقدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية الموقف الأمريكي الداعي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن "مثل هذه التصريحات تقوّض الجهود الدبلوماسية، وتزيد من تعقيد المفاوضات".
كما أكدت أن فرض عقوبات جديدة على إيران "يؤدي إلى تعميق أزمة انعدام الثقة بين الطرفين"، موضحة أن الأساس الذي تستند إليه طهران في مفاوضاتها هو الحصول على ضمانات حقيقية بشأن استمرار البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة، مضيفة أن طهران لا تتفاوض بشأن أي قضايا أخرى خارج هذا الإطار.
واتهمت فاطمة مهاجراني إسرائيل بمحاولة تخريب مسار المفاوضات، مطالبة أمريكا بالوعي بهذه التحركات التي تستهدف إفشال أي تقدم دبلوماسي.
وأكدت أن "إيران أثبتت في جولات التفاوض السابقة حُسن نيتها، وأن الشعب الإيراني يدعم خيار الحوار القائم على الاحترام المتبادل بعيداً عن الضغوط والتهديدات".
ولفتت إلى أن "أمريكا كانت هي الطرف الذي انسحب من الاتفاق النووي السابق ولم تلتزم بتعهداتها، وهو ما أضعف الثقة بين الجانبين"، وفي هذا السياق، شددت مهاجراني على أن "حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تضع كرامة البلاد وقوتها في صدارة أولوياتها"، مؤكدة أن جميع الخطوات التي تتخذها تأتي ضمن إطار السياسات التي يقرها المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.
وفي تحذير واضح لأي تهديد خارجي، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن "إيران سترد بقوة على أي خطوة عدائية"، وقالت إن "بلادها لا تمزح عندما يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها، ولن تتراجع تحت أي ضغط".
وختمت حديثها بالتأكيد على أن إيران لا تسعى إلى خلق نزاع في المنطقة، بل تؤمن بالحوار كوسيلة لحل الخلافات، مشيرة إلى أن طهران ستواصل إدارة شؤونها الداخلية بغض النظر عن مآلات المفاوضات الجارية.
وانتهت، يوم الأحد الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران
والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.