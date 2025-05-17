https://sarabic.ae/20250517/الداخلية-السورية-مقتل-ضابط-أمن-خلال-عملية-ضد-مسلحي-داعش-في-حلب-1100672988.html
الداخلية السورية: مقتل ضابط أمن خلال عملية ضد مسلحي "داعش" في حلب
الداخلية السورية: مقتل ضابط أمن خلال عملية ضد مسلحي "داعش" في حلب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الداخلية السورية بمقتل ضابط أمن سوري في عملية ضد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في حلب. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T14:54+0000
2025-05-17T14:54+0000
2025-05-17T14:54+0000
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وأضافت الوزارة في بيان: "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، مداهمة لموقع اختباء خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت العملية عن اعتقال أحد أفراد الخلية، ولا تزال عملية البحث عن بقية العناصر جارية. وخلال الاشتباكات، قُتل عنصر من قوات الأمن العام".وأوضح المصدر أن القيادة السورية وجهت الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات، خاصة بعد ورود أنباء عن إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي عن نيته تنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في دمشق، معلنة السلطات الجديدة في سوريا معادية بعد أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" منذ عام 2014.
https://sarabic.ae/20250517/الشيباني-يؤكد-وحدة-سوريا-ورفض-التقسيم-والتدخلات-الخارجية-1100668046.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الداخلية السورية: مقتل ضابط أمن خلال عملية ضد مسلحي "داعش" في حلب
أفادت وزارة الداخلية السورية بمقتل ضابط أمن سوري في عملية ضد مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول) في حلب.
وأضافت الوزارة في بيان: "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت مديرية أمن حلب، بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، مداهمة لموقع اختباء خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت العملية عن اعتقال أحد أفراد الخلية، ولا تزال عملية البحث عن بقية العناصر جارية. وخلال الاشتباكات، قُتل عنصر من قوات الأمن العام".
أفاد مصدر مقرب من الإدارة السورية، يوم 22 أبريل/ نيسان الفائت، بأن السلطات السورية أخذت على محمل الجد تحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إرهابية محتملة في دمشق وعززت إجراءاتها الأمنية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أخذت السلطات السورية على محمل الجد التحذيرات الأمريكية بشأن احتمال وقوع هجمات إرهابية وتخريبية في دمشق ومحافظات أخرى في الأيام أو الأسابيع المقبلة وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه التهديدات".
وأوضح المصدر أن القيادة السورية وجهت الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة التهديدات، خاصة بعد ورود أنباء عن إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي عن نيته تنفيذ سلسلة هجمات على أهداف في دمشق، معلنة السلطات الجديدة في سوريا معادية بعد أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" منذ عام 2014.