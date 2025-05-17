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https://sarabic.ae/20250517/رغم-آثار-القصف-الإسرائيلي-أول-رحلة-للخطوط-اليمنية-تصل-إلى-مطار-صنعاء-فيديو-1100670497.html
رغم آثار القصف الإسرائيلي.. أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء.. فيديو
رغم آثار القصف الإسرائيلي.. أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء.. فيديو
سبوتنيك عربي
هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T12:45+0000
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وشوهدت الطائرة أثناء هبوطها على مدرج مطار صنعاء الدولي، قادمة من العاصمة الأردنية عمان، وفقا لمصادر إعلامية.وتأتي هذه الرحلة بعد أكثر من عشرة أيام من تعرض المطار للقصف، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه، قبل أن تتم إعادة تأهيله قبل أيام.
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نادي الفيديو, العالم العربي

رغم آثار القصف الإسرائيلي.. أول رحلة للخطوط اليمنية تصل إلى مطار صنعاء.. فيديو

12:45 GMT 17.05.2025
© Photo / x.comطار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية
طار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / x.com
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هطبت أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمينة في مطار صنعاء الدولي على متنها 136 راكبا، وذلك بعد صيانة مدرجات المطار الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف أدى لخروجه عن الخدمة.
وشوهدت الطائرة أثناء هبوطها على مدرج مطار صنعاء الدولي، قادمة من العاصمة الأردنية عمان، وفقا لمصادر إعلامية.
وتأتي هذه الرحلة بعد أكثر من عشرة أيام من تعرض المطار للقصف، مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه، قبل أن تتم إعادة تأهيله قبل أيام.
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