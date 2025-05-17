وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية، مشددا على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف أنه "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 30 مارس/ آذار الماضي، تشكيل حكومة سورية انتقالية تضم 23 وزيرا بينهم إمرأة برئاسة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وخلال مراسم تنصيب الحكومة الجديدة قال الشرع إن "الحكومة السورية الجديدة ستكون حكومة التغيير والبناء وسنركز على حماية المواطنين".
وتضمنت الحكومة الجديدة وزارات محدثة كوزارة الطوارئ والكوارث والتي أسندت إلى رائد الصالح والذي كان يشغل مديرا لمنظمة الخوذ البيضاء ووزارة الرياضة والشباب والتي تسلمها محمد سامح حامض إضافة إلى دمج عدد من وزارت الكهرباء والنفط والموارد المائية في وزارة الطاقة محمد البشير والذي كان رئيس الحكومة المؤقتة السابقة إضافة إلى دمج وزارة الاقتصاد مع الصناعة في وزارة الاقتصاد والتي أسندت إلى نضال الشعار.
وفي الحكومة الجديدة احتفظ وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف ابو قصرة ووزير العدل مظهر الويس بحقائبهم الوزارية في حين أسندت وزارة الداخلية إلى أنس خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات.