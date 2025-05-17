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وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة
وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية، مشددا على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T18:58+0000
2025-05-17T18:58+0000
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وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 30 مارس/ آذار الماضي، تشكيل حكومة سورية انتقالية تضم 23 وزيرا بينهم إمرأة برئاسة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وخلال مراسم تنصيب الحكومة الجديدة قال الشرع إن "الحكومة السورية الجديدة ستكون حكومة التغيير والبناء وسنركز على حماية المواطنين".وفي الحكومة الجديدة احتفظ وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف ابو قصرة ووزير العدل مظهر الويس بحقائبهم الوزارية في حين أسندت وزارة الداخلية إلى أنس خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات.
https://sarabic.ae/20250517/الشيباني-يؤكد-وحدة-سوريا-ورفض-التقسيم-والتدخلات-الخارجية-1100668046.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة يعلن دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة

18:58 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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أعلن وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة، مرهف أبو قصرة، دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية، مشددا على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.
وقال أبو قصرة، في تدوينات على موقع "إكس"، نقلتها الإخبارية السورية، اليوم السبت: "ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".
وأضاف أنه "انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي فإننا نشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان استكمالا لجهود التوحيد والتنظيم ونؤكد أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها".
وأعلنت الرئاسة السورية، يوم 30 مارس/ آذار الماضي، تشكيل حكومة سورية انتقالية تضم 23 وزيرا بينهم إمرأة برئاسة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
الشيباني يؤكد وحدة سوريا ورفض التقسيم والتدخلات الخارجية
11:26 GMT
وخلال مراسم تنصيب الحكومة الجديدة قال الشرع إن "الحكومة السورية الجديدة ستكون حكومة التغيير والبناء وسنركز على حماية المواطنين".
وتضمنت الحكومة الجديدة وزارات محدثة كوزارة الطوارئ والكوارث والتي أسندت إلى رائد الصالح والذي كان يشغل مديرا لمنظمة الخوذ البيضاء ووزارة الرياضة والشباب والتي تسلمها محمد سامح حامض إضافة إلى دمج عدد من وزارت الكهرباء والنفط والموارد المائية في وزارة الطاقة محمد البشير والذي كان رئيس الحكومة المؤقتة السابقة إضافة إلى دمج وزارة الاقتصاد مع الصناعة في وزارة الاقتصاد والتي أسندت إلى نضال الشعار.
وفي الحكومة الجديدة احتفظ وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف ابو قصرة ووزير العدل مظهر الويس بحقائبهم الوزارية في حين أسندت وزارة الداخلية إلى أنس خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات.
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