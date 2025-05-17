https://sarabic.ae/20250517/-رسائل-نتنياهو-من-التصعيد-في-غزة-بعد-انتهاء-جولة-ترامب-في-الشرق-الأوسط-1100669766.html

رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط

رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه نفذ "ضربات مكثفة" على غزة في إطار المراحل الأولية لهجوم جديد على القطاع الفلسطيني المحاصر. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T12:21+0000

2025-05-17T12:21+0000

2025-05-17T12:21+0000

راديو

ملفات ساخنة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/11/1100669190_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_a1ea2ef90a051ac12ff13ec497cb94b7.png

رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط سبوتنيك عربي رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش سيدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة لإكمال العملية وهزيمة حماس.وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت شن ضربات مكثفة وإرسال قوات للسيطرة على مناطق في قطاع غزة في إطار المراحل الأولية لعملية التهجير المعروفة باسم "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في غزة بهدف تحقيق كل أهداف الحرب، بما فيها إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".يأتي ذلك بعد ساعات من ختام جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من دول الخليج، وتزامنا مع انعقاد قمة عربية انطلقت السبت في بغداد.وأوضح الخبير أن "هناك حالة تململ في الجيش الإسرائيلي، ورفض من جنود الاحتياط للاستمرار في القتال، وهناك حالة إرباك لدي نتنياهو الذي ترك وحيدا في مواجهة الحوثيين وحماس في غزة، لافتا إلى أنه فيما يبدو أن هناك نوعا من الخلافات بين ترامب ونتانياهو، الذي تفاوض مع إيران واعترف بالشرع واتفق مع الحوثيين، دون أخذ رأي إسرائيل"، معتبرا أن "هذه العوامل تعطينا دلالة ومؤشر بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتقاطع مع مصالح الإسرائيليين فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ".وتابع أن "الرسالة الثانية هي رسالة إلى المقاومة بأنه مستمر في ممارسة الضغط العسكري وفرض عقيدته فيما يخص إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والتي تري أن إطلاقهم لن يتم إلا بمزيد من الضغط العسكري على حماس وعلى السكان المدنيين في غزة، أما الرسالة الثالثة فهي للداخل الإسرائيلي الذي يشهد أزمة سياسية نتيجة عدم الثقة بهذه الحرب وبقدرتها على تحقيق أهدافها في إطلاق الأسرى والقضاء على حماس".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, аудио