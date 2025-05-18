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https://sarabic.ae/20250518/البرلمان-الليبي-يبدأ-فرز-ملفات-المرشحين-لرئاسة-الحكومة-تمهيدا-للتصويت-الخميس-المقبل-1100683527.html
البرلمان الليبي يبدأ فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة تمهيدا للتصويت
البرلمان الليبي يبدأ فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة تمهيدا للتصويت
سبوتنيك عربي
بدأ مجلس النواب الليبي التحضير النهائي لاختيار رئيس حكومة جديد، من خلال تشكيل لجنة لفرز ملفات المترشحين، تمهيدًا لعقد سلسلة من الجلسات المقررة هذا الأسبوع،... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T01:23+0000
2025-05-18T01:23+0000
البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي
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بنغازي – سبوتنيك. وقالت نائب مقرر مجلس النواب الليبي، صباح جمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "شكّل مجلس النواب لجنة لفرز الملفات، وستبدأ اللجنة أعمالها يوم الأحد، على أن تُناقش مسألة تشكيل الحكومة خلال جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين".وأشارت إلى أن "يومي الثلاثاء والأربعاء سيُخصصان لحضور المترشحين وعرض برامجهم الانتخابية أمام أعضاء مجلس النواب، في حين سيتم التصويت على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد يوم الخميس".ويُنتظر أن تشهد الجلسات القادمة نقاشات حاسمة في ظل التنافس بين عدد من المترشحين، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه العملية السياسية المفصلية في مستقبل ليبيا.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس، بعد خروج تظاهرات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُوجهت، بحسب شهود وتقارير إعلامية، باستخدام مفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.وتزامن ذلك مع دعوات متزايدة من أطراف سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، وسط اتهامات لحكومة الدبيبة بفقدان السيطرة على الوضع الأمني في طرابلس، وتجاوز المدة الزمنية التي نص عليها اتفاق جنيف السياسي.وتصاعدت الاحتجاجات في طرابلس عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية.واندلعت اشتباكات بين قوات جهاز الردع التابعة للمجلس الرئاسي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية. وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
https://sarabic.ae/20250517/الدبيبة-في-كلمة-إلى-الشعب-الليبي-المليشيات-كانت-أقوى-من-الدولة-وكسرنا-حاجز-الخوف-1100682697.html
https://sarabic.ae/20250516/مظاهرات-حاشدة-في-طرابلس-تطالب-بإسقاط-حكومة-الوحدة-الوطنية-وسط-تحذيرات-من-تصعيد-العنف-1100638660.html
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البرلمان الليبي, رئيس البرلمان الليبي
البرلمان الليبي, رئيس البرلمان الليبي

البرلمان الليبي يبدأ فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة تمهيدا للتصويت

01:23 GMT 18.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYجلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت
جلسة مجلس النواب الليبي التي دعا لها رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في سرت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
بدأ مجلس النواب الليبي التحضير النهائي لاختيار رئيس حكومة جديد، من خلال تشكيل لجنة لفرز ملفات المترشحين، تمهيدًا لعقد سلسلة من الجلسات المقررة هذا الأسبوع، والتي ستتوج بالتصويت على الحكومة يوم الخميس المقبل.
بنغازي – سبوتنيك. وقالت نائب مقرر مجلس النواب الليبي، صباح جمعة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "شكّل مجلس النواب لجنة لفرز الملفات، وستبدأ اللجنة أعمالها يوم الأحد، على أن تُناقش مسألة تشكيل الحكومة خلال جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين".
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
الدبيبة في كلمة إلى الشعب الليبي: المليشيات كانت أقوى من الدولة.. وكسرنا حاجز الخوف
أمس, 23:20 GMT
وأشارت إلى أن "يومي الثلاثاء والأربعاء سيُخصصان لحضور المترشحين وعرض برامجهم الانتخابية أمام أعضاء مجلس النواب، في حين سيتم التصويت على تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الجديد يوم الخميس".
ويُنتظر أن تشهد الجلسات القادمة نقاشات حاسمة في ظل التنافس بين عدد من المترشحين، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والشعبية نتائج هذه العملية السياسية المفصلية في مستقبل ليبيا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في العاصمة طرابلس، بعد خروج تظاهرات شعبية طالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي وُوجهت، بحسب شهود وتقارير إعلامية، باستخدام مفرط للقوة من قبل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
وتزامن ذلك مع دعوات متزايدة من أطراف سياسية في الشرق والغرب لتشكيل حكومة جديدة، وسط اتهامات لحكومة الدبيبة بفقدان السيطرة على الوضع الأمني في طرابلس، وتجاوز المدة الزمنية التي نص عليها اتفاق جنيف السياسي.
وتصاعدت الاحتجاجات في طرابلس عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي، مساء الاثنين الماضي، حيث أُفيد بأنه قُتل داخل مقر اللواء 444 التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، والتابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية.
واندلعت اشتباكات بين قوات جهاز الردع التابعة للمجلس الرئاسي، واللواءين 444 و111 التابعين لمنطقة طرابلس العسكرية. وبعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، يوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في جميع محاور التوتر داخل العاصمة طرابلس، في إطار الحرص على حماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
مظاهرات حاشدة في طرابلس تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية... صور وفيديو
16 مايو, 16:55 GMT
ووفق مصادر طبية، أسفرت المواجهات الأخيرة في العاصمة الليبية عن مقتل ستة أشخاص.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ورغم المحاولات الدولية والمحلية المتكررة لتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب، لا تزال الجهود مستمرة لإيجاد حل سياسي يضع حدًا للأزمة ويمهد الطريق نحو استقرار دائم.
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