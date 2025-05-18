https://sarabic.ae/20250518/انطلاق-عملية-الاقتراع-في-العاصمة-اللبنانية-بيروت-1100694782.html

انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت

انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت

سبوتنيك عربي

في أجواء يطغى عليها الترقب والحماسة، انطلقت صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة، عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

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وفي افتتاح العملية، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، إن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي عملية إنماء لبيروت، وأنا واثق أن أهلي في المدينة سيضمنون تمثيل الجميع في المجلس البلدي".من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال جولة تفقدية له على عدد من مراكز الاقتراع في بيروت، أن "ما تعتمده وزارة الداخلية هو الشفافية، وعدم إخفاء أي معلومة عن المواطنين".وشدد على أن "العاصمة تستحق مجلسًا بلديًا يمثلها خير تمثيل". وأعرب عن أمله في أن "تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا في نسبة المشاركة، بما يضمن اختيار الأفضل لتطوير العمل الإنمائي".وقد تحدثت "سبوتنيك" إلى عدد من الأهالي الذين عبّروا عن تطلعاتهم تجاه المجلس البلدي الجديد.ويخوض الناخبون اليوم استحقاقاً يتنافس فيه ست لوائح انتخابية، تمثل مزيجاً من القوى التقليدية والمستجدة، في معركة تُعد مؤشراً لقياس توجهات الشارع البيروتي، وربما المشهد السياسي اللبناني الأوسع.النهار لا يزال في بدايته، والأنظار تتجه إلى نسبة المشاركة والنتائج التي قد ترسم ملامح جديدة لإدارة العاصمة في السنوات الست المقبلة

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