انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
08:01 GMT 18.05.2025 (تم التحديث: 10:04 GMT 18.05.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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في أجواء يطغى عليها الترقب والحماسة، انطلقت صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة، عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في البلاد.
وفي افتتاح العملية، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، إن "الانتخابات البلدية والاختيارية هي عملية إنماء لبيروت، وأنا واثق أن أهلي في المدينة سيضمنون تمثيل الجميع في المجلس البلدي".
وتمنى سلام أن "تكون نسبة التصويت عالية، فهذه فرصة لا يجب تفويتها".
انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 18, 2025
في أجواء يطغى عليها الترقب والحماسة، انطلقت صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة، عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في البلاد.
وفي افتتاح العملية، قال رئيس الوزراء… pic.twitter.com/NScW84EZAG
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال جولة تفقدية له على عدد من مراكز الاقتراع في بيروت، أن "ما تعتمده وزارة الداخلية هو الشفافية، وعدم إخفاء أي معلومة عن المواطنين".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشدد على أن "العاصمة تستحق مجلسًا بلديًا يمثلها خير تمثيل". وأعرب عن أمله في أن "تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا في نسبة المشاركة، بما يضمن اختيار الأفضل لتطوير العمل الإنمائي".
وقد تحدثت "سبوتنيك" إلى عدد من الأهالي الذين عبّروا عن تطلعاتهم تجاه المجلس البلدي الجديد.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
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© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
️انطلاق عملية الاقتراع في العاصمة اللبنانية بيروت
ويخوض الناخبون اليوم استحقاقاً يتنافس فيه ست لوائح انتخابية، تمثل مزيجاً من القوى التقليدية والمستجدة، في معركة تُعد مؤشراً لقياس توجهات الشارع البيروتي، وربما المشهد السياسي اللبناني الأوسع.
النهار لا يزال في بدايته، والأنظار تتجه إلى نسبة المشاركة والنتائج التي قد ترسم ملامح جديدة لإدارة العاصمة في السنوات الست المقبلة