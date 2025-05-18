https://sarabic.ae/20250518/باتروشيف-أسطول-البلطيق-الروسي-يضمن-أمن-الملاحة-ويصد-الاستفزازات-البحرية-للدول-غير-الصديقة-1100686436.html

باتروشيف: أسطول البلطيق الروسي يضمن أمن الملاحة ويصد الاستفزازات البحرية للدول غير الصديقة

باتروشيف: أسطول البلطيق الروسي يضمن أمن الملاحة ويصد الاستفزازات البحرية للدول غير الصديقة

سبوتنيك عربي

أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، اليوم الأحد، أن أسطول البلطيق الروسي يعزز مواقعه في ظل الوضع العسكري السياسي الصعب... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T06:28+0000

2025-05-18T06:28+0000

2025-05-18T06:28+0000

روسيا

الأسطول الروسي

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وقال باتروشيف، في يوم تأسيس أسطول البلطيق الروسي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ظل الوضع العسكري السياسي المعقد، يواصل الأسطول تعزيز مواقعه، ويضمن أمن الملاحة بشكل موثوق ويصد استفزازات القوات البحرية للدول غير الصديقة، ويصقل مهاراته من خلال التدريبات في بحر البلطيق وفي الرحلات الطويلة".وأضاف أن "أسطول البلطيق الذي تأسس على يد بطرس الأكبر، يُعد بحق مهد البحرية الروسية، وتاريخه بأكمله مثال للبطولة والشجاعة والإقدام والإخلاص للوطن".وأشار باتروشيف، في وقت سابق، إلى أن الجناح الأوروبي لحلف شمال الأطلسي يواصل سياسته المتمثلة في حصار روسيا في منطقة البلطيق، متجاهلًا استعادة الحوار بين موسكو وواشنطن، وهناك احتمال كبير لتكثيف التهديدات للبنية التحتية للمواني الروسية وحرية الملاحة، ولكن موسكو لن تسمح بأي تعدٍ على مصالحها الوطنية في منطقة البلطيق. وأكد باتروشيف أن تعزيز القوة العسكرية الروسية في هذه المنطقة هو ضمان لسيادتها في هذا الاتجاه الاستراتيجي.ويعتبر يوم 18 مايو/ ايار (7 مايو، بالتقويم القديم) عام 1703، هو عيد ميلاد أسطول البلطيق، إذ تحتفل القوات المسلحة الروسية بيوم أسطول بحر البلطيق في الـ18 من شهر مايو من كل عام، حيث اتخذ الاحتفال بهذا اليوم بقرار من القائد الأعلى للأسطول البحري الحربي الروسي رقم 253 بتاريخ 15 يوليو/ تموز عام 1966.وبالتالي فإن هذا اليوم يعتبر يوم ميلاد أسطول بحر البلطيق في روسيا، وجميع المشاركين في تلك المعركة حصلوا على أوسمة خاصة نقش عليها العبارة التالية "نحقق ما يعجز تحقيقه".تاريخ تأسيس أسطول البلطيق يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ تأسيس مدينة سانت بطرسبورغ، إذ أن هذه المدينة بدأ بناؤها على نهر النيفا في مايو عام 1703. وفي عام 1704، بدأ القيصر بطرس بتشييد حوض بناء السفن في المدينة. ومنذ ذلك الحين يؤدي أسطول البلطيق مهماته بحماية حدود روسيا الشمالية الغربية على أكمل وجه.روسيا.. تعزيز أسطول البلطيقحامي الحدود الغربية لروسيا...أسطول البلطيق يحتفل بيوم تأسيسه

https://sarabic.ae/20250430/موسكو-الناتو-يواصل-تصعيد-نشاطه-العسكري-في-المناطق-البحرية-1100034114.html

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روسيا, الأسطول الروسي