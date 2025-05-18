https://sarabic.ae/20250518/تصويت-هل-تسعى-إسرائيل-من-خلال-عملية-عربات-جدعون-لتحرير-المحتجزين-أم-تخفي-أهدافا-أخرى؟-1100688043.html
تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 100 مواطن فلسطيني. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:35+0000
2025-05-18T07:35+0000
2025-05-18T07:35+0000
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وبحسب تلك الوسائل، فإن 50 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.برأيك.. هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, опросы
تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 100 مواطن فلسطيني.
وبحسب تلك الوسائل، فإن 50 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن بدء حملة جديدة باسم "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير المحتجزين و"القضاء" على حركة حماس.
برأيك.. هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟