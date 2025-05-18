تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خريطة طريق "طموحة" يعلن عنها رئيس الاتحاد الأفريقي الجديد
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:28 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ارتياح روسي لنتائج "مفاوضات اسطنبول" واتفاق على تبادل الأسرى
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250518/تصويت-هل-تسعى-إسرائيل-من-خلال-عملية-عربات-جدعون-لتحرير-المحتجزين-أم-تخفي-أهدافا-أخرى؟-1100688043.html
تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 100 مواطن فلسطيني. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:35+0000
2025-05-18T07:35+0000
وسائط متعددة
استطلاعات الرأي
العالم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_64e85b360d7693b953e77bc94e2d47c4.jpg
وبحسب تلك الوسائل، فإن 50 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.برأيك.. هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100687873_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_57b42e838c7ca10fdbd61e4f58dfc99e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, опросы

تصويت... هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟

07:35 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى أكثر من 100 مواطن فلسطيني.
وبحسب تلك الوسائل، فإن 50 قتيلا قضوا في غارات إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومنزلا في خان يونس جنوبي القطاع، كما ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس إلى 4 قتلى، ولمنزل آخر في الفخاري إلى شخصين.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن بدء حملة جديدة باسم "عربات جدعون"، تتضمن ضربات مكثفة وتحركات برية تهدف إلى تحقيق أهداف الحرب، بما يشمل تحرير المحتجزين و"القضاء" على حركة حماس.

برأيك.. هل تسعى إسرائيل من خلال عملية "عربات جدعون" لتحرير المحتجزين أم تخفي أهدافا أخرى؟

عدد الأصوات17
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала