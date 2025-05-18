https://sarabic.ae/20250518/خبير-مترو-موسكو-أحد-أعظم-معالم-الثقافة-الروسية--1100701022.html
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، مترو الأنفاق في موسكو يحتفل بعامه الـ90، الرئيس بوتين يدعو القادة العرب للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T12:48+0000
2025-05-18T12:48+0000
2025-05-18T12:48+0000
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خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
سبوتنيك عربي
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
تحتفل مدينة موسكو في هذه الأيام بالذكرى الـ90 لافتتاح مترو الأنفاق في المدينة، والذي أصبح أهم وسيلة من وسائل النقل العام على مدى العقود الماضية.وفي هذه المناسبة هنأ عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، سكان العاصمة الروسية والعاملين في مؤسسة مترو الأنفاق، قائلا:يقول الباحث في التاريخ الروسي محمد البيطار، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:ويشير البيطار إلى أن "مترو موسكو يجمع بين الماضي السوفييتي والحاضر الروسي، كما أنه فضاء ديمقراطي يضم الجميع، من رجال الأعمال إلى الفنانين المتجولين، إلى الناس البسطاء العاديين، وهو بمثابة تحفة حية تذكّر الروس بأن جذورهم الفنية والسياسية عميقة كأنفاق المترو، ولهذا أصبح المترو ليس جزءًا من هوية موسكو فحسب، بل أحد أعظم سفراء الثقافة الروسية للعالم".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
الإنسان والثقافة, аудио
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة"، مترو الأنفاق في موسكو يحتفل بعامه الـ90، الرئيس بوتين يدعو القادة العرب للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، توزيع أكثر من 40 ألف هدية على الأطفال في مترو موسكو، بوتين يتأثر بمشاهدة فيلم "غير مدرج في القوائم" خلال زيارته لمتحف النصر.. والدموع في عينيه.
تحتفل مدينة موسكو في هذه الأيام بالذكرى الـ90 لافتتاح مترو الأنفاق في المدينة، والذي أصبح أهم وسيلة من وسائل النقل العام على مدى العقود الماضية.
وفي هذه المناسبة هنأ عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، سكان العاصمة الروسية والعاملين في مؤسسة مترو الأنفاق، قائلا:
قبل 90 عاما، في 15 مايو 1935، تم افتتاح خط سوكولنيتشيسكايا، أول خط لمترو الأنفاق في موسكو، والذي شكّل بداية حقبة جديدة في حياة المدينة.
يقول الباحث في التاريخ الروسي محمد البيطار، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
أصبح مترو موسكو جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لموسكو، بل ومن الرموز الوطنية لروسيا ككل، متجاوزًا كونه مجرد وسيلة نقل ليصبح إرثًا فنيًا وتاريخيًا واجتماعيًا".
ويشير البيطار إلى أن "مترو موسكو يجمع بين الماضي السوفييتي والحاضر الروسي، كما أنه فضاء ديمقراطي يضم الجميع، من رجال الأعمال إلى الفنانين المتجولين، إلى الناس البسطاء العاديين، وهو بمثابة تحفة حية تذكّر الروس بأن جذورهم الفنية والسياسية عميقة كأنفاق المترو، ولهذا أصبح المترو ليس جزءًا من هوية موسكو فحسب، بل أحد أعظم سفراء الثقافة الروسية للعالم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...