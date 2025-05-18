من موسكو إلى العالم.. منصة "صنع في روسيا" تفتح أبواب التجارة الرقمية

احتضنت حديقة "زارياديه" في العاصمة الروسية موسكو، معرض "صنع في روسيا"، الحدث الرقمي الأول من نوعه لترويج المنتجات الروسية في الأسواق العالمية، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة نحو السوق الصينية، عبر منصات التجارة الإلكترونية الرائدة.