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من موسكو إلى العالم.. منصة "صنع في روسيا" تفتح أبواب التجارة الرقمية
من موسكو إلى العالم.. منصة "صنع في روسيا" تفتح أبواب التجارة الرقمية
سبوتنيك عربي
احتضنت حديقة "زارياديه" في العاصمة الروسية موسكو، معرض "صنع في روسيا"، الحدث الرقمي الأول من نوعه لترويج المنتجات الروسية في الأسواق العالمية، ويهدف المعرض إلى... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, روسيا
фото, صور, العالم, روسيا

من موسكو إلى العالم.. منصة "صنع في روسيا" تفتح أبواب التجارة الرقمية

09:19 GMT 18.05.2025
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احتضنت حديقة "زارياديه" في العاصمة الروسية موسكو، معرض "صنع في روسيا"، الحدث الرقمي الأول من نوعه لترويج المنتجات الروسية في الأسواق العالمية، ويهدف المعرض إلى فتح آفاق تصديرية جديدة، خاصة نحو السوق الصينية، عبر منصات التجارة الإلكترونية الرائدة.
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

رقائق "درايف" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو. يهدف هذا الحدث التجريبي إلى الترويج للمنتجات المحلية في السوق الصينية من خلال منصات رائدة على الإنترنت

رقائق &quot;درايف&quot; في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة &quot;زارياديه&quot; في موسكو. يهدف هذا الحدث التجريبي إلى الترويج للمنتجات المحلية في السوق الصينية من خلال منصات رائدة على الإنترنت - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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رقائق "درايف" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو. يهدف هذا الحدث التجريبي إلى الترويج للمنتجات المحلية في السوق الصينية من خلال منصات رائدة على الإنترنت

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مدونة صينية تعرض لمتابعيها مربى التوت الأزرق الذي تنتجه شركة "غلافبروداكت" الروسية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو

مدونة صينية تعرض لمتابعيها مربى التوت الأزرق الذي تنتجه شركة &quot;غلافبروداكت&quot; الروسية، في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة &quot;زارياديه&quot;، في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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مدونة صينية تعرض لمتابعيها مربى التوت الأزرق الذي تنتجه شركة "غلافبروداكت" الروسية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، والمدونة الصينية يانغ رونغشين، التي حصلت على إشادة لمساهمتها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الصينية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في العاصمة موسكو

نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، والمدونة الصينية يانغ رونغشين، التي حصلت على إشادة لمساهمتها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الصينية، في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة &quot;زارياديه&quot; في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، والمدونة الصينية يانغ رونغشين، التي حصلت على إشادة لمساهمتها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الصينية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في العاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

فودكا "ماتريوشكا" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو

فودكا &quot;ماتريوشكا&quot; في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة &quot;زارياديه&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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فودكا "ماتريوشكا" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

بسكويت "ريجنوم" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" بالعاصمة موسكو

بسكويت &quot;ريجنوم&quot; الروسي في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة &quot;زارياديه&quot; بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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بسكويت "ريجنوم" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يلتقطن الصور خلال معرض "صنع في روسيا" في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو

مشاركات يلتقطن الصور خلال معرض &quot;صنع في روسيا&quot; في حديقة &quot;زارياديه&quot;، في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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مشاركات يلتقطن الصور خلال معرض "صنع في روسيا" في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

شوكولاتة من مصنع "ميرينغا" للحلويات في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

شوكولاتة من مصنع &quot;ميرينغا&quot; للحلويات في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة &quot;زارياديه&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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شوكولاتة من مصنع "ميرينغا" للحلويات في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

بسكويت "أليونكا" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

بسكويت &quot;أليونكا&quot; الروسي في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة &quot;زارياديه&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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بسكويت "أليونكا" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

بعض المنتجات الروسية في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

بعض المنتجات الروسية في معرض &quot;صنع في روسيا&quot; الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة &quot;زارياديه&quot; في موسكو - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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بعض المنتجات الروسية في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو

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