من موسكو إلى العالم.. منصة "صنع في روسيا" تفتح أبواب التجارة الرقمية

رقائق "درايف" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو. يهدف هذا الحدث التجريبي إلى الترويج للمنتجات المحلية في السوق الصينية من خلال منصات رائدة على الإنترنت
رقائق "درايف" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو. يهدف هذا الحدث التجريبي إلى الترويج للمنتجات المحلية في السوق الصينية من خلال منصات رائدة على الإنترنت
مدونة صينية تعرض لمتابعيها مربى التوت الأزرق الذي تنتجه شركة "غلافبروداكت" الروسية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو
مدونة صينية تعرض لمتابعيها مربى التوت الأزرق الذي تنتجه شركة "غلافبروداكت" الروسية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو
نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، والمدونة الصينية يانغ رونغشين، التي حصلت على إشادة لمساهمتها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الصينية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في العاصمة موسكو
نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، والمدونة الصينية يانغ رونغشين، التي حصلت على إشادة لمساهمتها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الروسية الصينية، في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في العاصمة موسكو
فودكا "ماتريوشكا" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو
فودكا "ماتريوشكا" في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية في حديقة "زارياديه" في موسكو
بسكويت "ريجنوم" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" بالعاصمة موسكو
بسكويت "ريجنوم" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" بالعاصمة موسكو
مشاركات يلتقطن الصور خلال معرض "صنع في روسيا" في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو
مشاركات يلتقطن الصور خلال معرض "صنع في روسيا" في حديقة "زارياديه"، في العاصمة موسكو
شوكولاتة من مصنع "ميرينغا" للحلويات في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو
شوكولاتة من مصنع "ميرينغا" للحلويات في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو
بسكويت "أليونكا" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو
بسكويت "أليونكا" الروسي في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو
بعض المنتجات الروسية في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو
بعض المنتجات الروسية في معرض "صنع في روسيا" الدولي للمبيعات عبر الإنترنت للعلامات التجارية الروسية، في حديقة "زارياديه" في موسكو