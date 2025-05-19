https://sarabic.ae/20250519/بينها-دولة-عربية-أكبر-10-دول-منتجة-للفستق-في-العالم-1100740044.html
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
سبوتنيك عربي
وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، بلغ حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفعت قيمة حجم السوق... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T12:59+0000
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2025-05-19T12:59+0000
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بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس"، فإن التوقعات تشير إلى أن السوق ستستمر في التوسع لتصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%.أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم 2024/2025 وتعد الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران من القوى الكبرى في إنتاج الفستق، إذ تشكل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي.بحسب بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة "إس فيد" المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي:أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023)تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. كما أن بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، تلعب دورا وسيطا كمراكز لإعادة التصدير.
https://sarabic.ae/20250519/بـ30-مليار-دولار-دولة-عربية-توقع-أكبر-صفقة-نفطية-في-تاريخها-1100722834.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي
اقتصاد, العالم, العالم العربي
بينها دولة عربية... أكبر 10 دول منتجة للفستق في العالم
وفقا لبيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية، بلغ حجم إنتاج الفستق العالمي لموسم 2024/2025 نحو 1.18 مليون طن متري، في حين ارتفعت قيمة حجم السوق العالمي من 5.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.51 مليار دولار في عام 2024.
بحسب منصة "ريسيرتش أند ماركتس"، فإن التوقعات تشير إلى أن السوق ستستمر في التوسع لتصل إلى 7.32 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.85%.
يأتي هذا النمو مدفوعا بعوامل عدة، أبرزها زيادة الطلب على الأغذية الصحية، واتساع رقعة النباتيين، والابتكار في المنتجات المشتقة من الفستق. ولهذا تعد الاستدامة الزراعية والابتكار في أساليب التصنيع والتسويق عوامل ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية.
أكثر 10 دول منتجة للفستق في العالم 2024/2025
وتعد الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران من القوى الكبرى في إنتاج الفستق، إذ تشكل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي.
وتعد سوريا من المنافسين الرئيسيين في السوق، سواء للإنتاج المحلي أو التصدير.
بحسب بيانات هيئة الخدمات الزراعية الخارجية الأميركية ومنصة "إس فيد" المتخصصة في سلاسل الإمداد الغذائي:
الولايات المتحدة: 503.2 آلاف طن متري
أفغانستان: 68 ألف طن متري
اليونان: 54.4 ألف طن متري
إيطاليا: 45.4 ألف طن متري
أوزبكستان: 36.3 ألف طن متري
إسبانيا: 31.7 ألف طن متري
أكبر 10 دول مصدّرة للفستق في العالم (2023)
تمتلك دول مثل الولايات المتحدة وإيران وتركيا قدرات تصديرية ضخمة، مستفيدة من فائض الإنتاج والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة. كما أن بعض الدول، مثل هولندا والإمارات، تلعب دورا وسيطا كمراكز لإعادة التصدير.