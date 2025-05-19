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https://sarabic.ae/20250519/فضاء-مليء-بالجمال-أبرز-صور-مسابقة-درب-التبانة---2025-1100733059.html
فضاء مليء بالجمال.. أبرز صور مسابقة "درب التبانة - 2025"
فضاء مليء بالجمال.. أبرز صور مسابقة "درب التبانة - 2025"
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز الصور في مسابقة "درب التبانة 2025"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

فضاء مليء بالجمال.. أبرز صور مسابقة "درب التبانة - 2025"

11:59 GMT 19.05.2025
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رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز الصور في مسابقة "درب التبانة 2025"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Xingyang Cai/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "محيط مرصع بالنجوم"، تضم اللوحة مذنبا ومشهدا لكوكب الزهرة، ومجرة درب التبانة، وشلالات "ماكواي"، للمصور شينغ يانغ كاي، الذي تم اختيار صورته واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة &quot;محيط مرصع بالنجوم&quot;، تضم اللوحة مذنبا ومشهدا لكوكب الزهرة، ومجرة درب التبانة، وشلالات &quot;ماكواي&quot;، للمصور شينغ يانغ كاي، الذي تم اختيار صورته واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Xingyang Cai/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "محيط مرصع بالنجوم"، تضم اللوحة مذنبا ومشهدا لكوكب الزهرة، ومجرة درب التبانة، وشلالات "ماكواي"، للمصور شينغ يانغ كاي، الذي تم اختيار صورته واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

© Photo / Don Pettit/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "واحد من بين مليار" تُعد هذه صورة التي التقطها رائد الفضاء دون بيتيت، من محطة الفضاء الدولية، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة &quot;واحد من بين مليار&quot; تُعد هذه صورة التي التقطها رائد الفضاء دون بيتيت، من محطة الفضاء الدولية، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Don Pettit/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "واحد من بين مليار" تُعد هذه صورة التي التقطها رائد الفضاء دون بيتيت، من محطة الفضاء الدولية، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

© Photo / Benjamin Barakat/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "شجرة الزجاجة"، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"، وتعتبر "شجرة الزجاج" فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف.

صورة &quot;شجرة الزجاجة&quot;، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot;، وتعتبر &quot;شجرة الزجاج&quot; فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Benjamin Barakat/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "شجرة الزجاجة"، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"، وتعتبر "شجرة الزجاج" فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف.

© Photo / Sergio Montúfar/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "النار الكونية" لسيرجيو مونتوفار، التقطت في 2 يونيو/حزيران 2024، على قمة بركان "أكاتينانغو" في غواتيمالا، تُظهر فوهة "دي فويغو" النشطة بثورانها الناري وعمود الرماد، مقابل مجرة درب التبانة الهادئة

صورة &quot;النار الكونية&quot; لسيرجيو مونتوفار، التقطت في 2 يونيو/حزيران 2024، على قمة بركان &quot;أكاتينانغو&quot; في غواتيمالا، تُظهر فوهة &quot;دي فويغو&quot; النشطة بثورانها الناري وعمود الرماد، مقابل مجرة درب التبانة الهادئة - سبوتنيك عربي
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© Photo / Sergio Montúfar/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "النار الكونية" لسيرجيو مونتوفار، التقطت في 2 يونيو/حزيران 2024، على قمة بركان "أكاتينانغو" في غواتيمالا، تُظهر فوهة "دي فويغو" النشطة بثورانها الناري وعمود الرماد، مقابل مجرة درب التبانة الهادئة

© Photo / Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "حكاية خرافية شتوية" للمصور أوروس فينك، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور"درب التبانة - 2025" وهذا المنظر في جبل دوبراتش في النمسا

صورة &quot;حكاية خرافية شتوية&quot; للمصور أوروس فينك، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور&quot;درب التبانة - 2025&quot; وهذا المنظر في جبل دوبراتش في النمسا - سبوتنيك عربي
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© Photo / Uroš Fink/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "حكاية خرافية شتوية" للمصور أوروس فينك، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور"درب التبانة - 2025" وهذا المنظر في جبل دوبراتش في النمسا

© Photo / Ethan Su/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "بلوسوم"، التي التقطها إيثان سو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة "مصور درب التبانة - 2025"، وهذه الصورة من جبل "هيهوان" (3000 متر) في تايوان

صورة &quot;بلوسوم&quot;، التي التقطها إيثان سو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة &quot;مصور درب التبانة - 2025&quot;، وهذه الصورة من جبل &quot;هيهوان&quot; (3000 متر) في تايوان - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ethan Su/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "بلوسوم"، التي التقطها إيثان سو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة "مصور درب التبانة - 2025"، وهذه الصورة من جبل "هيهوان" (3000 متر) في تايوان

© Photo / Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "مجرة الحجر" للمصور ألفين وو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة &quot;مجرة الحجر&quot; للمصور ألفين وو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Alvin Wu/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "مجرة الحجر" للمصور ألفين وو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

© Photo / Luis Merino/Milky Way photographer of the year 2025

صورة لسماء في الظلام بعدسة لويس ميرينو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة لسماء في الظلام بعدسة لويس ميرينو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Luis Merino/Milky Way photographer of the year 2025

صورة لسماء في الظلام بعدسة لويس ميرينو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

© Photo / Mike Abramyan/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "قوس الحذاء" لمايك أبراميان، تُظهر جمال زخات شهب الـ"برشاويات" في ألاباما هيلز في كاليفورنيا، عام 2024

صورة &quot;قوس الحذاء&quot; لمايك أبراميان، تُظهر جمال زخات شهب الـ&quot;برشاويات&quot; في ألاباما هيلز في كاليفورنيا، عام 2024 - سبوتنيك عربي
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© Photo / Mike Abramyan/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "قوس الحذاء" لمايك أبراميان، تُظهر جمال زخات شهب الـ"برشاويات" في ألاباما هيلز في كاليفورنيا، عام 2024

© Photo / Max Inwood/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "بحر من الترمس" للمصور، ماكس إنوود، وهي واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة &quot;بحر من الترمس&quot; للمصور، ماكس إنوود، وهي واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Max Inwood/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "بحر من الترمس" للمصور، ماكس إنوود، وهي واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"

© Photo / Alejandra Heis/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "Universo de Sal"، التي التقطتها أليخاندرا هييس، والتي تم ترشيحها لجائزة مصور "درب التبانة - 2025"

صورة &quot;Universo de Sal&quot;، التي التقطتها أليخاندرا هييس، والتي تم ترشيحها لجائزة مصور &quot;درب التبانة - 2025&quot; - سبوتنيك عربي
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© Photo / Alejandra Heis/Milky Way photographer of the year 2025

صورة "Universo de Sal"، التي التقطتها أليخاندرا هييس، والتي تم ترشيحها لجائزة مصور "درب التبانة - 2025"

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