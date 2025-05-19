فضاء مليء بالجمال.. أبرز صور مسابقة "درب التبانة - 2025"

صورة "شجرة الزجاجة"، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"، وتعتبر "شجرة الزجاج" فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف.