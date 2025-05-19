فضاء مليء بالجمال.. أبرز صور مسابقة "درب التبانة - 2025"

صورة "محيط مرصع بالنجوم"، تضم اللوحة مذنبا ومشهدا لكوكب الزهرة، ومجرة درب التبانة، وشلالات "ماكواي"، للمصور شينغ يانغ كاي، الذي تم اختيار صورته واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "محيط مرصع بالنجوم"، تضم اللوحة مذنبا ومشهدا لكوكب الزهرة، ومجرة درب التبانة، وشلالات "ماكواي"، للمصور شينغ يانغ كاي، الذي تم اختيار صورته واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "واحد من بين مليار" تُعد هذه صورة التي التقطها رائد الفضاء دون بيتيت، من محطة الفضاء الدولية، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "واحد من بين مليار" تُعد هذه صورة التي التقطها رائد الفضاء دون بيتيت، من محطة الفضاء الدولية، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "شجرة الزجاجة"، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"، وتعتبر "شجرة الزجاج" فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف.
صورة "شجرة الزجاجة"، من تصوير بنيامين بركات، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"، وتعتبر "شجرة الزجاج" فريدة من نوعها في سقطرى باليمن، نتيجة لعزلة الجزيرة الطويلة عن البر الرئيسي، وقد سمح هذا الانفصال بتطوير سمات مميزة للشجرة، مثل جذوعها التي تشبه الزجاجة لتخزين المياه، مما يساعدها على البقاء في مناخ سقطرى القاسي والجاف.
صورة "النار الكونية" لسيرجيو مونتوفار، التقطت في 2 يونيو/حزيران 2024، على قمة بركان "أكاتينانغو" في غواتيمالا، تُظهر فوهة "دي فويغو" النشطة بثورانها الناري وعمود الرماد، مقابل مجرة درب التبانة الهادئة
صورة "النار الكونية" لسيرجيو مونتوفار، التقطت في 2 يونيو/حزيران 2024، على قمة بركان "أكاتينانغو" في غواتيمالا، تُظهر فوهة "دي فويغو" النشطة بثورانها الناري وعمود الرماد، مقابل مجرة درب التبانة الهادئة
صورة "حكاية خرافية شتوية" للمصور أوروس فينك، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور"درب التبانة - 2025" وهذا المنظر في جبل دوبراتش في النمسا
صورة "حكاية خرافية شتوية" للمصور أوروس فينك، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور"درب التبانة - 2025" وهذا المنظر في جبل دوبراتش في النمسا
صورة "بلوسوم"، التي التقطها إيثان سو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة "مصور درب التبانة - 2025"، وهذه الصورة من جبل "هيهوان" (3000 متر) في تايوان
صورة "بلوسوم"، التي التقطها إيثان سو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة "مصور درب التبانة - 2025"، وهذه الصورة من جبل "هيهوان" (3000 متر) في تايوان
صورة "مجرة الحجر" للمصور ألفين وو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "مجرة الحجر" للمصور ألفين وو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة لسماء في الظلام بعدسة لويس ميرينو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة لسماء في الظلام بعدسة لويس ميرينو، واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "قوس الحذاء" لمايك أبراميان، تُظهر جمال زخات شهب الـ"برشاويات" في ألاباما هيلز في كاليفورنيا، عام 2024
صورة "قوس الحذاء" لمايك أبراميان، تُظهر جمال زخات شهب الـ"برشاويات" في ألاباما هيلز في كاليفورنيا، عام 2024
صورة "بحر من الترمس" للمصور، ماكس إنوود، وهي واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "بحر من الترمس" للمصور، ماكس إنوود، وهي واحدة من أفضل 25 صورة في مسابقة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "Universo de Sal"، التي التقطتها أليخاندرا هييس، والتي تم ترشيحها لجائزة مصور "درب التبانة - 2025"
صورة "Universo de Sal"، التي التقطتها أليخاندرا هييس، والتي تم ترشيحها لجائزة مصور "درب التبانة - 2025"