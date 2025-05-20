الذكرى السنوية الـ3 لتحرير ماريوبول... مدينة تخرج من الظلام إلى النور

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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
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29 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
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45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
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ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
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09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
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11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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الذكرى السنوية الـ3 لتحرير ماريوبول... مدينة تخرج من الظلام إلى النور
الذكرى السنوية الـ3 لتحرير ماريوبول... مدينة تخرج من الظلام إلى النور
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمدينة ماريوبول بعد تحريرها، تظهر عودة السكان إلى مدينتهم، وعودة الحياة لطبيعتها. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

الذكرى السنوية الـ3 لتحرير ماريوبول... مدينة تخرج من الظلام إلى النور

09:14 GMT 20.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لمدينة ماريوبول بعد تحريرها، تظهر عودة السكان إلى مدينتهم، وعودة الحياة لطبيعتها.
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر منازل مدمرة في شارع كوبرين في ماريوبول.

صورة تظهر منازل مدمرة في شارع كوبرين في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر منازل مدمرة في شارع كوبرين في ماريوبول.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

مدنيون يغادرون مدينة ماريوبول نتيجة المعارك.

مدنيون يغادرون مدينة ماريوبول نتيجة المعارك. - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مدنيون يغادرون مدينة ماريوبول نتيجة المعارك.

© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لأحد شوارع مدينة ماريوبول، في 1 أبريل 2022

صورة لأحد شوارع مدينة ماريوبول، في 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
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صورة لأحد شوارع مدينة ماريوبول، في 1 أبريل 2022

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

منظر لمدينة ماريوبول باتجاه مصنع أزوفستال للمعادن.

منظر لمدينة ماريوبول باتجاه مصنع أزوفستال للمعادن. - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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منظر لمدينة ماريوبول باتجاه مصنع أزوفستال للمعادن.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول.

السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول.

© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

جنود يغادرون مدينة ماريوبول بعد تحريرها.

جنود يغادرون مدينة ماريوبول بعد تحريرها. - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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جنود يغادرون مدينة ماريوبول بعد تحريرها.

© Sputnik . Alexandr Suhov / الانتقال إلى بنك الصور

غلاية مياه ساخنة تعمل بالغاز في ماريوبول، والتي دمرت نتيجة للعمليات العسكرية.

غلاية مياه ساخنة تعمل بالغاز في ماريوبول، والتي دمرت نتيجة للعمليات العسكرية. - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Alexandr Suhov
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غلاية مياه ساخنة تعمل بالغاز في ماريوبول، والتي دمرت نتيجة للعمليات العسكرية.

© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصور

سكان محليون يقومون بإعداد الطعام على درج مبنى شقتهم في ماريوبول.

سكان محليون يقومون بإعداد الطعام على درج مبنى شقتهم في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Valery Melnikov
/
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سكان محليون يقومون بإعداد الطعام على درج مبنى شقتهم في ماريوبول.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

نصب تذكاري لعمال الصلب في ماريوبول.

نصب تذكاري لعمال الصلب في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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نصب تذكاري لعمال الصلب في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Sukhov / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات خلال الاحتفالات تكريما ليوم المدينة في الحديقة التي تم تجديدها في ماريوبول.

فتيات خلال الاحتفالات تكريما ليوم المدينة في الحديقة التي تم تجديدها في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Alexander Sukhov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتيات خلال الاحتفالات تكريما ليوم المدينة في الحديقة التي تم تجديدها في ماريوبول.

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

إصلاح طريق في شارع ميرا في ماريوبول.

إصلاح طريق في شارع ميرا في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik
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إصلاح طريق في شارع ميرا في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Sukhov / الانتقال إلى بنك الصور

استكمال العمل على ترميم النصب التذكاري لجنود أزوفستال الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال الحرب الوطنية العظمى، في ماريوبول.

استكمال العمل على ترميم النصب التذكاري لجنود أزوفستال الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال الحرب الوطنية العظمى، في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexander Sukhov
/
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استكمال العمل على ترميم النصب التذكاري لجنود أزوفستال الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال الحرب الوطنية العظمى، في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Sukhov / الانتقال إلى بنك الصور

منازل جديدة في شارع شيفتشينكو في ماريوبول.

منازل جديدة في شارع شيفتشينكو في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Alexander Sukhov
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منازل جديدة في شارع شيفتشينكو في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لرافعات الميناء التجاري البحري في ماريوبول.

صورة لرافعات الميناء التجاري البحري في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Alexander Ivanov
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صورة لرافعات الميناء التجاري البحري في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Sukhov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة لزهرة الماغنوليا المزهرة في ماريوبول.

فتاة تلتقط صورة لزهرة الماغنوليا المزهرة في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Alexander Sukhov
/
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فتاة تلتقط صورة لزهرة الماغنوليا المزهرة في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصور

مصطافون يستمتعون بأوقاتهم على شاطئ البحر في ماريوبول.

مصطافون يستمتعون بأوقاتهم على شاطئ البحر في ماريوبول. - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Alexander Ivanov
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مصطافون يستمتعون بأوقاتهم على شاطئ البحر في ماريوبول.

© Sputnik . Alexander Ivanov / الانتقال إلى بنك الصور

لوحة جدارية رسمت على إحدى المباني عشية الذكرى الثالثة لتحرير ماريوبول.

لوحة جدارية رسمت على إحدى المباني عشية الذكرى الثالثة لتحرير ماريوبول. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Ivanov
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لوحة جدارية رسمت على إحدى المباني عشية الذكرى الثالثة لتحرير ماريوبول.

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