الذكرى السنوية الـ3 لتحرير ماريوبول... مدينة تخرج من الظلام إلى النور

صورة تظهر منازل مدمرة في شارع كوبرين في ماريوبول.
صورة تظهر منازل مدمرة في شارع كوبرين في ماريوبول.
مدنيون يغادرون مدينة ماريوبول نتيجة المعارك.
صورة لأحد شوارع مدينة ماريوبول، في 1 أبريل 2022
منظر لمدينة ماريوبول باتجاه مصنع أزوفستال للمعادن.
السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول.
السكان المحليون في أحد شوارع منطقة ليفوبيريجني في ماريوبول.
جنود يغادرون مدينة ماريوبول بعد تحريرها.
غلاية مياه ساخنة تعمل بالغاز في ماريوبول، والتي دمرت نتيجة للعمليات العسكرية.
غلاية مياه ساخنة تعمل بالغاز في ماريوبول، والتي دمرت نتيجة للعمليات العسكرية.
سكان محليون يقومون بإعداد الطعام على درج مبنى شقتهم في ماريوبول.
سكان محليون يقومون بإعداد الطعام على درج مبنى شقتهم في ماريوبول.
نصب تذكاري لعمال الصلب في ماريوبول.
فتيات خلال الاحتفالات تكريما ليوم المدينة في الحديقة التي تم تجديدها في ماريوبول.
فتيات خلال الاحتفالات تكريما ليوم المدينة في الحديقة التي تم تجديدها في ماريوبول.
إصلاح طريق في شارع ميرا في ماريوبول.
استكمال العمل على ترميم النصب التذكاري لجنود أزوفستال الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال الحرب الوطنية العظمى، في ماريوبول.
استكمال العمل على ترميم النصب التذكاري لجنود أزوفستال الذين لقوا حتفهم أو فقدوا خلال الحرب الوطنية العظمى، في ماريوبول.
منازل جديدة في شارع شيفتشينكو في ماريوبول.
صورة لرافعات الميناء التجاري البحري في ماريوبول.
صورة لرافعات الميناء التجاري البحري في ماريوبول.
فتاة تلتقط صورة لزهرة الماغنوليا المزهرة في ماريوبول.
فتاة تلتقط صورة لزهرة الماغنوليا المزهرة في ماريوبول.
مصطافون يستمتعون بأوقاتهم على شاطئ البحر في ماريوبول.
مصطافون يستمتعون بأوقاتهم على شاطئ البحر في ماريوبول.
لوحة جدارية رسمت على إحدى المباني عشية الذكرى الثالثة لتحرير ماريوبول.
لوحة جدارية رسمت على إحدى المباني عشية الذكرى الثالثة لتحرير ماريوبول.