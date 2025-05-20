https://sarabic.ae/20250520/دولة-عربية-تحصل-على-قرض-بأكثر-من-3-مليارات-دولارت-لتنفيذ-مشاريع-تنموية-رئيسية-1100793042.html
دولة عربية تحصل على قرض بأكثر من 3 مليارات دولارت لتنفيذ مشاريع تنموية رئيسية
دولة عربية تحصل على قرض بأكثر من 3 مليارات دولارت لتنفيذ مشاريع تنموية رئيسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، أن البنك بصدد إبرام اتفاق مع دولة عربية لتمويل مشاريع بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار خلال السنوات... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T15:38+0000
2025-05-20T15:38+0000
2025-05-20T15:38+0000
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وأشاد الجاسر في تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، أمس الاثنين، بالاقتصاد الجزائري، واصفا إياه بالضخم وذي الإمكانيات الهائلة، مؤكدا أن الجزائر تمثل نموذجا جيدا للإمكانات المتاحة في المنطقة.وأوضح أن الاتفاق مع الجزائر سيركز على مشاريع السكك الحديدية، تماشيا مع رؤية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وعبّر عن تفاؤله بزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر.وختم محمد بن سليمان الجاسر تصريحاته، بتأكيد استعداد البنك الكامل لدعم الجزائر في تحقيق أهدافها التنموية.وصادق البنك الإسلامي للتنمية، أمس الاثنين، في الجزائر، على تمويلات تنموية تفوق 1.32 مليار دولار، بهدف دعم النمو الشامل، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتوسيع الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء، وفق بيان صادر عن البنك.جاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الـ360 لمجلس المديرين التنفيذيين، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تقام من 19 إلى 22 مايو/ أيار الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، في الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.وتضمنت قرارات التمويل، التي أقرها المجلس برئاسة محمد بن سليمان الجاسر، مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة في مجالات الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، التدريب المهني، وتوفير المياه.
https://sarabic.ae/20221222/ما-هو-مشروع-قانون-النقد-والقرض-في-الجزائر؟-1071480307.html
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الجزائر, العالم العربي, اقتصاد, أخبار العالم الآن
الجزائر, العالم العربي, اقتصاد, أخبار العالم الآن
دولة عربية تحصل على قرض بأكثر من 3 مليارات دولارت لتنفيذ مشاريع تنموية رئيسية
أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، أن البنك بصدد إبرام اتفاق مع دولة عربية لتمويل مشاريع بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشاد الجاسر في تصريحات لصحيفة
"النهار" الجزائرية، أمس الاثنين، بالاقتصاد الجزائري، واصفا إياه بالضخم وذي الإمكانيات الهائلة، مؤكدا أن الجزائر تمثل نموذجا جيدا للإمكانات المتاحة في المنطقة.
وأوضح أن الاتفاق مع الجزائر سيركز على مشاريع السكك الحديدية، تماشيا مع رؤية الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وعبّر عن تفاؤله بزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البنك الإسلامي للتنمية والجزائر.
وختم محمد بن سليمان الجاسر تصريحاته، بتأكيد استعداد البنك الكامل لدعم الجزائر في تحقيق أهدافها التنموية.
22 ديسمبر 2022, 10:22 GMT
وصادق البنك الإسلامي للتنمية، أمس الاثنين، في الجزائر، على تمويلات تنموية تفوق 1.32 مليار دولار، بهدف دعم النمو الشامل، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتوسيع الفرص الاقتصادية في الدول الأعضاء، وفق بيان صادر عن البنك.
جاءت هذه المصادقة خلال الاجتماع الـ360 لمجلس المديرين التنفيذيين، المنعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تقام من 19 إلى 22 مايو/ أيار الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، في الجزائر، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
وتضمنت قرارات التمويل، التي أقرها المجلس برئاسة محمد بن سليمان الجاسر، مجموعة واسعة من المشاريع المؤثرة في مجالات الصحة، البنية التحتية، الأمن الغذائي، التدريب المهني، وتوفير المياه.