https://sarabic.ae/20250520/روبيو-واشنطن-تعترف-بأن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-عسكريا-1100792236.html

روبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا

روبيو: واشنطن تعترف بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله عسكريًا ويجب أن ينتهي عبر المفاوضات. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T15:18+0000

2025-05-20T15:18+0000

2025-05-20T15:18+0000

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وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، "لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة (الصراع في أوكرانيا). لا بد أن تنتهي بالمفاوضات".وأضاف روبيو أن واشنطن وحلفاءها يواصلون العمل على تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، إلا أنهم يواجهون نقصًا حادًا حتى في تلبية احتياجات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلًا: "منظومات باتريوت غير كافية حتى لدى دول الناتو. لا يمكننا إنتاجها بالسرعة المطلوبة".وناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية يوم السبت الفائت، نتائج المحادثات التي جرت في إسطنبول.وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "في 17 مايو/أيار، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أُجري اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو".وأضاف التقرير: "كما تطرقنا خلال المحادثة إلى بعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية".وأشار لافروف في حديثه مع روبيو إلى الدور الإيجابي للولايات المتحدة الذي أسهم في قبول كييف لمقترح استئناف المحادثات في إسطنبول، وفقا لبيان الخارجية الروسية.

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