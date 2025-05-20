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بارو: فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
بارو: فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "ما تزال غير كافية". 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T09:35+0000
2025-05-20T09:35+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، قال بارو خلالها: "هذا غير كاف على الإطلاق، هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مشددًا على ضرورة أن "تضمن إسرائيل تقديم المساعدات بشكل سريع ودون عوائق".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بارو، قوله إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك لبحث مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية.يأتي هذ االتصريح، بعد يوم واحد من تهديد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم أمس الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة (عملية عربات جدعون)، وتخفف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ما شكل ضغطًا إضافيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، تدهورًا متزايدًا.جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها صفحة رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، ورفع القيود عن المساعدات.ووصف نتنياهو بيان الدول الثلاث بـ"الجائزة الكبرى"، التي منحها قادة تلك الدول لحركة حماس الفلسطينية، منتقدًا مطالبتهم إسرائيل بإنهاء الحرب على القطاع.وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن البيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة تنفيذ حل الدولتين والوقف الفوري للحرب، مشيرة إلى أن "الدول الثلاث اتخذت موقفا شجاعا يمثل دعوة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250520/تصويت-هل-يستطيع-بيان-فرنسا-وبريطانيا-وكندا-المشترك-وقف-عملية-عربات-جدعون-الإسرائيلية-في-غزة-1100762326.html
https://sarabic.ae/20250519/الأمم-المتحدة-تعتبر-دخول-9-شاحنات-مساعدات-إلى-غزة-قطرة-في-محيط-1100748774.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بارو: فرنسا تؤيد مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

09:35 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الإسرائيلية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "ما تزال غير كافية".
جاء ذلك خلال تصريحات إذاعية، قال بارو خلالها: "هذا غير كاف على الإطلاق، هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة"، مشددًا على ضرورة أن "تضمن إسرائيل تقديم المساعدات بشكل سريع ودون عوائق".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بارو، قوله إن "فرنسا تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك لبحث مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
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تصويت... هل يستطيع بيان فرنسا وبريطانيا وكندا المشترك وقف عملية "عربات جدعون" الإسرائيلية في غزة
07:45 GMT
يأتي هذ االتصريح، بعد يوم واحد من تهديد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا، يوم أمس الاثنين، بفرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على قطاع غزة (عملية عربات جدعون)، وتخفف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ما شكل ضغطًا إضافيًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تشهد فيه الأزمة الإنسانية في غزة، تدهورًا متزايدًا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح بأن "إسرائيل توافق على رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء حرب غزة"، مضيفًا أنه "على الأوروبيين القيام بالمثل".

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها صفحة رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على البيان المشترك الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على قطاع غزة، ورفع القيود عن المساعدات.
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الأمم المتحدة تعتبر دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة "قطرة في محيط"
أمس, 17:10 GMT
ووصف نتنياهو بيان الدول الثلاث بـ"الجائزة الكبرى"، التي منحها قادة تلك الدول لحركة حماس الفلسطينية، منتقدًا مطالبتهم إسرائيل بإنهاء الحرب على القطاع.
وقال نتنياهو: "الحرب يمكن أن تنتهي غدًا، إذا أطلقت "حماس" سراح الرهائن وألقت سلاحها وتم نفي قادتها وعزل غزة"، وتابع: "لا يمكن أن نقبل بأي شيء غير هذا، وسنواصل الحرب حتى نحقق الانتصار".
وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن البيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وكندا، ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة تنفيذ حل الدولتين والوقف الفوري للحرب، مشيرة إلى أن "الدول الثلاث اتخذت موقفا شجاعا يمثل دعوة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني".
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