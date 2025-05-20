الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250520/1100779633.html
الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور
الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة التي توثق معرض تشيلسي للزهور في العاصمة البريطانية لندن. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T12:29+0000
2025-05-20T12:32+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100779803_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_419bba0c2ab24f1db0cb24113b3980de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/14/1100779803_0:413:2048:1949_1920x0_80_0_0_540c2622ed3cef2b04b128bf26a74494.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور

12:29 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 12:32 GMT 20.05.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك"، مجموعة من الصور الجميلة التي توثق معرض تشيلسي للزهور في العاصمة البريطانية لندن.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس "بانكس" بتصفيفة "موهوك" مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025

بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس &quot;بانكس&quot; بتصفيفة &quot;موهوك&quot; مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس "بانكس" بتصفيفة "موهوك" مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

عارضة الأزياء والراقصة تاشا غوري، سعيدة بارتداء غطاء للرأس من حديقة "King's Trust"، التي صممها جو بيركنز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

عارضة الأزياء والراقصة تاشا غوري، سعيدة بارتداء غطاء للرأس من حديقة &quot;King&#x27;s Trust&quot;، التي صممها جو بيركنز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

عارضة الأزياء والراقصة تاشا غوري، سعيدة بارتداء غطاء للرأس من حديقة "King's Trust"، التي صممها جو بيركنز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

© Getty Images / James Manning - PA Images

زوار معرض زهور تشيلسي التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، يستمتعون بالتجول بيم أجنحة المعرض

زوار معرض زهور تشيلسي التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، يستمتعون بالتجول بيم أجنحة المعرض - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / James Manning - PA Images

زوار معرض زهور تشيلسي التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، يستمتعون بالتجول بيم أجنحة المعرض

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الكلب تشيلي، يرتدي قبعة من الفلفل الحار موضوعة على رأسه في حديقة الكلاب التابعة لإذاعة "بي بي سي 2"، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

الكلب تشيلي، يرتدي قبعة من الفلفل الحار موضوعة على رأسه في حديقة الكلاب التابعة لإذاعة &quot;بي بي سي 2&quot;، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

الكلب تشيلي، يرتدي قبعة من الفلفل الحار موضوعة على رأسه في حديقة الكلاب التابعة لإذاعة "بي بي سي 2"، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

كورديليا بيلو، تتجول في حديقة تعرض منحوتات جيمس دوران ويب، الخشبية الطافية في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

كورديليا بيلو، تتجول في حديقة تعرض منحوتات جيمس دوران ويب، الخشبية الطافية في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

كورديليا بيلو، تتجول في حديقة تعرض منحوتات جيمس دوران ويب، الخشبية الطافية في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أندي ماكدويل من داليا بيتش، تلتقط مقطع فيديو بهاتفها مع دان فوكس، من أكاسيا كرييتف ستوديو، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

أندي ماكدويل من داليا بيتش، تلتقط مقطع فيديو بهاتفها مع دان فوكس، من أكاسيا كرييتف ستوديو، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

أندي ماكدويل من داليا بيتش، تلتقط مقطع فيديو بهاتفها مع دان فوكس، من أكاسيا كرييتف ستوديو، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025

© Getty Images / James Manning - PA Images

سيدة تستعرض جمالها في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025

سيدة تستعرض جمالها في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / James Manning - PA Images

سيدة تستعرض جمالها في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025

© Getty Images / James Manning - PA Images

رجل يلتقط صورة لأشخاص يرتدون زيّ الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025

رجل يلتقط صورة لأشخاص يرتدون زيّ الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025 - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / James Manning - PA Images

رجل يلتقط صورة لأشخاص يرتدون زيّ الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала