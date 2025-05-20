الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور

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بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس "بانكس" بتصفيفة "موهوك" مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025