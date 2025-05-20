الفطر والنباتات زي للإنسان بمعرض تشيلسي للزهور في لندن... صور

بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس "بانكس" بتصفيفة "موهوك" مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025
بيتر ويلسون، متقاعد من تشيلسي، يمد يده ليلمس رأس "بانكس" بتصفيفة "موهوك" مصنوعة من عشب البامباس والأزهار الاستوائية والأوراق، من تصميم ريكي بول فلاورز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، الاثنين 19 مايو 2025
عارضة الأزياء والراقصة تاشا غوري، سعيدة بارتداء غطاء للرأس من حديقة "King's Trust"، التي صممها جو بيركنز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
عارضة الأزياء والراقصة تاشا غوري، سعيدة بارتداء غطاء للرأس من حديقة "King's Trust"، التي صممها جو بيركنز، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
زوار معرض زهور تشيلسي التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، يستمتعون بالتجول بيم أجنحة المعرض
زوار معرض زهور تشيلسي التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، يستمتعون بالتجول بيم أجنحة المعرض
الكلب تشيلي، يرتدي قبعة من الفلفل الحار موضوعة على رأسه في حديقة الكلاب التابعة لإذاعة "بي بي سي 2"، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
الكلب تشيلي، يرتدي قبعة من الفلفل الحار موضوعة على رأسه في حديقة الكلاب التابعة لإذاعة "بي بي سي 2"، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
كورديليا بيلو، تتجول في حديقة تعرض منحوتات جيمس دوران ويب، الخشبية الطافية في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
كورديليا بيلو، تتجول في حديقة تعرض منحوتات جيمس دوران ويب، الخشبية الطافية في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
أندي ماكدويل من داليا بيتش، تلتقط مقطع فيديو بهاتفها مع دان فوكس، من أكاسيا كرييتف ستوديو، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
أندي ماكدويل من داليا بيتش، تلتقط مقطع فيديو بهاتفها مع دان فوكس، من أكاسيا كرييتف ستوديو، في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في لندن، يوم الاثنين 19 مايو 2025
سيدة تستعرض جمالها في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025
سيدة تستعرض جمالها في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025
رجل يلتقط صورة لأشخاص يرتدون زيّ الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025
رجل يلتقط صورة لأشخاص يرتدون زيّ الفطر في معرض تشيلسي للزهور التابع للجمعية الملكية البريطانية للبستنة، في مستشفى تشيلسي الملكي بلندن، الاثنين 19 مايو 2025