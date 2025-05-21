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روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديو
روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديو
سبوتنيك عربي
أطلقت روسيا روبوتات ذكية لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع اتخاذ القرارات... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T16:10+0000
2025-05-21T16:10+0000
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وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ، حيث استعرضت الجهات المطورة قدرات الروبوتات الجديدة في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.وأضاف موروزوف: "هناك مستقبل واضح لمثل هذه التصاميم التي يمكنها فعل ما يفعله نظرائها الموجودين بالفعل في الإنتاج".ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
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روسيا, روبوت, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار الذكاء الاصطناعي

روبوتات روسية في خدمة العدالة... فيديو

16:10 GMT 21.05.2025
© Sputnikروبوتات روسية في خدمة العدالة
روبوتات روسية في خدمة العدالة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
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حصري
أطلقت روسيا روبوتات ذكية لمساعدة المحاكم في الحصول على المعلومات والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليها، ما يسهم في تسهيل عمل السلطات وتسريع اتخاذ القرارات القضائية.
وجاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى القانوني الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبورغ، حيث استعرضت الجهات المطورة قدرات الروبوتات الجديدة في دعم البنية القانونية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال موروزوف ألكسندر أندريفيتش، محاضر أول في مشاكل التحكم، معهد الذكاء الاصطناعي، في جامعة ميريا التكنولوجية الروسية لـ"سبوتنيك" على هامش المنتدى القانوني الدولي عن خصائص الروبوت الجديد الذي أطلقوه وقدرته على تحريك يديه وتسليم المستندات: "نحن نستخدم في جامعتنا هذا الروبوت بشكل فعال في العملية التعليمية بهدف تعليم الطلاب كيفية إنشاء الخوارزميات والبرمجيات وإدخال عناصر الذكاء الاصطناعي في هذه العوامل".
وأضاف موروزوف: "هناك مستقبل واضح لمثل هذه التصاميم التي يمكنها فعل ما يفعله نظرائها الموجودين بالفعل في الإنتاج".
ويعد منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون. وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
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