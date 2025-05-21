https://sarabic.ae/20250521/وزير-الدفاع-الإيراني-لن-نسمح-بأي-تعد-على-الحدود-المشتركة-مع-أرمينيا-1100804158.html
وزير الدفاع الإيراني: لن نسمح بأي تعد على الحدود المشتركة مع أرمينيا
وزير الدفاع الإيراني: لن نسمح بأي تعد على الحدود المشتركة مع أرمينيا
سبوتنيك عربي
شدد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين بلاده وأرمينيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين طهران ويريفان قائمة على أسس... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مباحثات مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، في بريفيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.وقال زاده إن طهران لن تسمح بأي اعتداء على الحدود المشتركة مع أرمينيا، مشيرا إلى أنها تمثل طريق اتصال تاريخي بين البلدين.وتابع: "لا يمكن لأي عائق أي يعترض العلاقات بين إيران وأرمينيا، مشيرا إلى أن طهران تدعم مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وتدعم توقيع معاهدات السلام وهي مستعدة لتسريع هذه العملية. ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحقيق السلام الدائم في منطقة القوقاز يساهم في خلق فرص واسعة للتنمية الإقليمية.وتؤكد إيران في أكثر من مناسبة، حرصها على توطيد العلاقات مع أرمينيا بناء على المصالح المتبادلة وبعيدا عن الضغوط الخارجية.
https://sarabic.ae/20221214/سفير-أرمينيا-لدى-إيران-يتهم-أذربيجان-بالتهرب-من-السلام-مع-بلاده-عبر-مؤامرات-متكررة-1071209672.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أرمينيا
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أرمينيا
وزير الدفاع الإيراني: لن نسمح بأي تعد على الحدود المشتركة مع أرمينيا
شدد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين بلاده وأرمينيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين طهران ويريفان قائمة على أسس تاريخية وثقافية متينة.
جاء ذلك خلال مباحثات مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، في بريفيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
14 ديسمبر 2022, 20:59 GMT
وقال زاده إن طهران لن تسمح بأي اعتداء على الحدود
المشتركة مع أرمينيا، مشيرا إلى أنها تمثل طريق اتصال تاريخي بين البلدين.
وتابع: "لا يمكن لأي عائق أي يعترض العلاقات بين إيران وأرمينيا، مشيرا إلى أن طهران تدعم مفاوضات السلام بين أذربيجان
وأرمينيا، وتدعم توقيع معاهدات السلام وهي مستعدة لتسريع هذه العملية.
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن تحقيق السلام الدائم في منطقة القوقاز يساهم في خلق فرص واسعة للتنمية الإقليمية.
وتؤكد إيران في أكثر من مناسبة، حرصها على توطيد العلاقات مع أرمينيا
بناء على المصالح المتبادلة وبعيدا عن الضغوط الخارجية.