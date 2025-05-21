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يضاعف صادراتها الزراعية.. مصر تعلن موعد تشغيل مشروع "الدلتا الجديدة"
يضاعف صادراتها الزراعية.. مصر تعلن موعد تشغيل مشروع "الدلتا الجديدة"
سبوتنيك عربي
تسعى مصر لمضاعفة صادراتها الزراعية خلال السنوات المقبلة بعدة مشروعات تدعم هذا التوجه وأبرزها مشروع "الدلتا الجديدة"، الذي يعد من أكبر المبادرات التنموية في... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T10:16+0000
2025-05-21T10:16+0000
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وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة (مستقبل مصر) سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2026، حسبما ذكرت صحيفة "المال" المصرية، اليوم الأربعاء.وقال فاروق إن المشروع سيضيف نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية "البكر" إلى الرقعة الحالية، مشيرا إلى أن هذه المساحات يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، على مراحل متعددة.وأضاف: "بعض المراحل دخلت حيز التنفيذ بمساحات تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف فدان، متوقعا تشغيل المشروع بالكامل في الفترة من 2026 إلى 2027".وأشار وزير الزراعة المصري إلى أن الدولة أنجزت بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ومطارات وسكك حديدية، مما ساهم في خلق بيئة مثالية للاستثمار الزراعي.وتابع: "كما أطلقت الحكومة خطوط شحن متقدمة، مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من دمياط إلى إيطاليا خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى أن الدولة تقدم قروضا ميسرة بفائدة 5 في المئة فقط للمستثمرين الزراعيين، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط الالتزام بإدخال حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى البلاد.
https://sarabic.ae/20240917/مصر-تبحث-إمكانية-الزراعة-بمياه-عالية-الملوحة-1092805287.html
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أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

يضاعف صادراتها الزراعية.. مصر تعلن موعد تشغيل مشروع "الدلتا الجديدة"

10:16 GMT 21.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالزراعة في مصر
الزراعة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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تسعى مصر لمضاعفة صادراتها الزراعية خلال السنوات المقبلة بعدة مشروعات تدعم هذا التوجه وأبرزها مشروع "الدلتا الجديدة"، الذي يعد من أكبر المبادرات التنموية في القطاع الزراعي في البلاد.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع الدلتا الجديدة (مستقبل مصر) سيساهم بشكل كبير في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2026، حسبما ذكرت صحيفة "المال" المصرية، اليوم الأربعاء.
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وقال فاروق إن المشروع سيضيف نحو 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية "البكر" إلى الرقعة الحالية، مشيرا إلى أن هذه المساحات يتم تجهيز بنيتها التحتية حاليا من قبل جهاز "مستقبل مصر"، على مراحل متعددة.
وأضاف: "بعض المراحل دخلت حيز التنفيذ بمساحات تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف فدان، متوقعا تشغيل المشروع بالكامل في الفترة من 2026 إلى 2027".
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وأشار وزير الزراعة المصري إلى أن الدولة أنجزت بنية تحتية متطورة تشمل طرقا حديثة ومطارات وسكك حديدية، مما ساهم في خلق بيئة مثالية للاستثمار الزراعي.
وتابع: "كما أطلقت الحكومة خطوط شحن متقدمة، مثل خط "رورو" الذي ينقل البضائع من دمياط إلى إيطاليا خلال 48 ساعة"، مشيرا إلى أن الدولة تقدم قروضا ميسرة بفائدة 5 في المئة فقط للمستثمرين الزراعيين، حتى للمشروعات التي تصل إلى 500 مليون جنيه، بشرط الالتزام بإدخال حصيلة التصدير من العملة الأجنبية إلى البلاد.
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